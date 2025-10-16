В России утвердили новые правила для мигрантов

Қазақ тіліне аудару

Президент России Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы , которая предусматривает новые меры регулирования пребывания иностранцев в стране. Документ опубликован на официальном портале правовых актов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Новые правила для неработающих иностранцев

Одним из ключевых пунктов концепции станет ограничение пребывания в России неработающих иностранных граждан и членов их семей, если они не проходят обучение.

Таким образом, в стране смогут длительно находиться только те иностранцы, кто официально трудоустроен или обучается в российских учебных заведениях.

В документе отмечается:

«Ограничение пребывания в Российской Федерации неработающих и не проходящих обучения членов семей иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность или получающих образование в Российской Федерации».

Цели новой миграционной политики

Разработчики концепции ставят перед собой несколько задач:

снижение числа нелегальных мигрантов ;

сокращение преступности среди иностранцев, включая несовершеннолетних;

уменьшение доли мигрантов, работающих без официального разрешения.

Кроме того, власти намерены усилить контроль за пребыванием иностранцев, чтобы исключить случаи длительного проживания без трудовой или учебной деятельности.

Востребованность иностранных работников сохранится

При этом концепция подчеркивает, что поток трудовых мигрантов в Россию будет расти. Экономика страны, как отмечается в документе, продолжает нуждаться в специалистах различной квалификации, включая рабочие профессии.

«Тенденция роста числа мигрантов, приезжающих на работу в Россию, будет сохраняться, обусловливая потребность российской экономики в иностранных работниках соответствующей квалификации», — говорится в тексте концепции.

Итог

Таким образом, новая миграционная политика России направлена на упорядочение пребывания иностранцев и повышение эффективности трудовой миграции.

Главный акцент делается на том, чтобы в стране оставались только те мигранты, которые вносят вклад в экономику или получают образование, а неработающие иностранцы и их семьи будут ограничены в сроках проживания.