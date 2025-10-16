18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.84
626.85
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.10.2025, 06:31

В России утвердили новые правила для мигрантов

Новости Мира 0 589

Президент России Владимир Путин подписал концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы, которая предусматривает новые меры регулирования пребывания иностранцев в стране. Документ опубликован на официальном портале правовых актов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Михаил Воскресенский/РИА Новости
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Новые правила для неработающих иностранцев

Одним из ключевых пунктов концепции станет ограничение пребывания в России неработающих иностранных граждан и членов их семей, если они не проходят обучение.
Таким образом, в стране смогут длительно находиться только те иностранцы, кто официально трудоустроен или обучается в российских учебных заведениях.

В документе отмечается:

«Ограничение пребывания в Российской Федерации неработающих и не проходящих обучения членов семей иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность или получающих образование в Российской Федерации».

Цели новой миграционной политики

Разработчики концепции ставят перед собой несколько задач:

  • снижение числа нелегальных мигрантов;

  • сокращение преступности среди иностранцев, включая несовершеннолетних;

  • уменьшение доли мигрантов, работающих без официального разрешения.

Кроме того, власти намерены усилить контроль за пребыванием иностранцев, чтобы исключить случаи длительного проживания без трудовой или учебной деятельности.

Востребованность иностранных работников сохранится

При этом концепция подчеркивает, что поток трудовых мигрантов в Россию будет расти. Экономика страны, как отмечается в документе, продолжает нуждаться в специалистах различной квалификации, включая рабочие профессии.

«Тенденция роста числа мигрантов, приезжающих на работу в Россию, будет сохраняться, обусловливая потребность российской экономики в иностранных работниках соответствующей квалификации», — говорится в тексте концепции.

Итог

Таким образом, новая миграционная политика России направлена на упорядочение пребывания иностранцев и повышение эффективности трудовой миграции.

Главный акцент делается на том, чтобы в стране оставались только те мигранты, которые вносят вклад в экономику или получают образование, а неработающие иностранцы и их семьи будут ограничены в сроках проживания.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь