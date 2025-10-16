Назван безалкогольный напиток, который вызывает “болезнь королей”

Қазақ тіліне аудару

Диетолог Нурия Дианова в интервью «Газете.Ru» рассказала, что повышенный риск развития подагры связан не только с мясом и алкоголем, как считалось раньше, но и с употреблением фруктовых соков с добавленным сахаром . Эти напитки, наряду с рафинированными злаками, стали одной из причин роста числа случаев заболевания в XXI веке, сообщает Lada.kz.

Фото: smclinic-spb.ru

Что провоцирует подагру

Подагра — это воспалительный артрит, возникающий из-за отложения кристаллов мочевой кислоты в суставах. Болезнь сопровождается:

резкой и сильной болью, которая может появиться внезапно и длиться от нескольких часов до нескольких суток;

покраснением и отеком суставов;

повышением температуры тела, слабостью и потливостью;

в тяжелых случаях — появлением наростов (тофусов) в области суставов.

Почему соки и рафинированные злаки опасны

По словам Диановой, нездоровая растительная диета, включающая рафинированные злаки (в которых удалены отруби и зародыш зерна) и сладкие напитки, способствует росту уровня мочевой кислоты.

«Раньше подагру называли болезнью королей — она ассоциировалась с перееданием мяса и алкоголем. Сегодня же к основным провоцирующим факторам добавились подслащённые соки и другие напитки, а также избыточное потребление рыбы и переработанных зерновых», — отметила врач.

Как снизить риски развития болезни

Чтобы предотвратить развитие подагры, эксперт советует:

отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам ;

включать в рацион чай и кофе — они помогают снижать уровень мочевой кислоты;

употреблять маложирные молочные продукты ;

не отказываться полностью от рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, но есть её в умеренных количествах.

Дианова подчеркнула, что здоровая растительная диета, богатая клетчаткой, снижает уровень хронического воспаления в организме и помогает защитить суставы.

Вывод

Современные пищевые привычки — изобилие сладких напитков и обработанных продуктов — могут привести к развитию «болезни королей» даже у тех, кто вовсе не злоупотребляет мясом. Поэтому важнее, чем когда-либо, выбирать натуральные и цельные продукты, ограничивая потребление подслащённых соков и рафинированных злаков.