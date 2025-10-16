Зачем стресс надо заедать семечками

Қазақ тіліне аудару

Когда стресс захлестывает, многие автоматически тянутся к сладкому или жирному. Эти продукты кажутся утешением, но часто приводят к набору лишнего веса. Диетологи предлагают более безопасный и полезный способ справляться с напряжением — обычные семечки, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Семечки как ритуал против тревоги

Процесс поедания семечек превращается в небольшой ритуал, который помогает отвлечься и снизить уровень тревожности. Шелушение семечек требует времени, замедляет темп еды и подает мозгу сигнал о насыщении раньше, чем быстрые перекусы.

Психологи отмечают, что сам процесс щелканья семечек действует как мини-медитация. Он помогает сосредоточиться на простом действии и отвлечься от тревожных мыслей.

Магний и гормон стресса

Семечки содержат магний — минерал с успокаивающим действием на нервную систему. Регулярное употребление в умеренных количествах помогает снижать уровень кортизола, гормона стресса, который часто провоцирует переедание.

Полезные жиры и белок

Помимо магния, семечки богаты полезными жирами и белком. Они дают энергию и ощущение сытости, не перегружая организм лишними калориями. Такой перекус становится отличной альтернативой сладостям и фастфуду, позволяя справляться с эмоциями без вреда для фигуры.

Советы по употреблению

Несоленые семечки. Избыток соли сводит на нет весь полезный эффект.

Лучшее время — первая половина дня. Организм успевает использовать полученную энергию.

Умеренные порции. Перекус не должен превращаться в переедание.

Итог

Этот простой лайфхак давно используют те, кто борется с привычкой заедать стресс. Семечки помогают занять руки, успокоить нервную систему и получить чувство сытости без лишнего вреда для фигуры. Простой перекус может стать настоящим союзником в борьбе с эмоциональным перееданием.