Кларе Новиковой экстренно потребовалась медицинская помощь

Қазақ тіліне аудару

Актриса и известная юмористка Клара Новикова столкнулась с проблемами со здоровьем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Проблемы с сердцем и давление

По информации издания, артистке стало плохо из-за сердечных проблем. Кроме того, у неё повысилось артериальное давление. В настоящий момент медики оказывают помощь прямо на месте.

История болезней артистки

Ранее, в 2013 году, Кларе Новиковой был диагностирован рак молочной железы. Она прошла операцию и длительное лечение, после чего болезнь отступила.

В июне 2019 года появились слухи о якобы новом рецидиве рака. Артистка категорически опровергла эти сообщения, заявив, что неприятно, когда поклонники верят в вымышленные болезни, и просила не устраивать «прощание» преждевременно.

Концерт и личные позиции

В феврале 2025 года Новикова выступала на концерте в Москве. На мероприятии она поделилась воспоминаниями о своих украинских друзьях и подчеркнула, что поддерживает с ними связь, несмотря на текущую ситуацию.

Также артистка отметила, что не собирается покидать Россию, где проживает уже многие годы, и продолжает активно работать и выступать.