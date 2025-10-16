Стало известно, сколько Барбара Брыльска получала в России

Польская актриса Барбара Брыльска за один фильм в России могла получать около $1,5 млн. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал продюсер Леонид Дзюник, сообщает Lada.kz со ссылкой на NEWS.ru.
По словам продюсера, в 2005 году Брыльска запросила указанную сумму для участия в картине «Где живет Пер Ноэль», где также планировалось участие французского актера Пьера Ришара.
«Если Ришару мы готовы были столько заплатить, то ей — нет. В итоге проект сначала заморозили, хотя сценарий уже был готов. Позже его вовсе решили не снимать», — отметил Дзюник.
В феврале 2023 года актриса заявляла, что по её оценке «хорошо в России живут только в Москве и Петербурге», а в остальных регионах ситуация она считает «катастрофичной».
Несмотря на сложности, Брыльска не раз положительно отзывалась о России и работе здесь. Она называла страну «своей любимой», а россиян — добрыми и романтичными людьми.
На данный момент актриса живет в Польше. В августе 2022 года звезда «Иронии судьбы» рассказала, что её состояние здоровья «относительно» стабильное. В свободное время она предпочитает:
редко гулять из-за жары,
делать закупки с сыном и друзьями,
смотреть телевизор,
заниматься уборкой дома.
