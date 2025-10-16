18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.84
626.85
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.10.2025, 13:25

Врач рассказала, какие БАДы и витамины опасно принимать без назначения

Новости Мира 0 1 161

В погоне за здоровьем, энергией и красотой многие люди обращаются к баночкам с витаминами и БАДами. Однако не все добавки безопасны при самостоятельном применении. Эндокринолог-гинеколог клиники «СМ-Клиника» Татьяна Овчарова рассказала «Газете.Ru», какие препараты могут навредить здоровью, если принимать их без назначения врача, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOM
Фото: Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOM

Железо: опасность передозировки

Препараты с железом часто используются для борьбы с усталостью и выпадением волос, особенно у женщин. Но самостоятельный прием железа может быть опасен.

  • Диагноз имеет значение: только врач может отличить железодефицитную анемию от других типов, например, дефицита витамина B12, при которых железо не поможет.

  • Риск избытка: чрезмерное накопление железа в печени, поджелудочной железе и сердце может привести к токсическому повреждению органов, циррозу, диабету и сердечной недостаточности.

«Препараты железа — это лекарства, которые назначаются только после анализа крови», — подчеркивает Овчарова.

Йод: угроза для щитовидной железы

Йод необходим для синтеза гормонов щитовидки, но его бесконтрольный прием опасен.

  • Аутоиммунные заболевания: при невыявленных узлах или болезни Хашимото йод может вызвать резкое ухудшение состояния вплоть до тиреотоксикоза.

  • Необходимое обследование: прежде чем принимать йод, нужно сделать УЗИ щитовидной железы и сдать анализ на антитела к ТПО.

При тиреотоксикозе требуется немедленная госпитализация — это состояние угрожает жизни.

Витамин D: скрытая угроза передозировки

Витамин D является жирорастворимым и накапливается в организме. Чрезмерное его потребление может вызвать:

  • Гиперкальциемию — резкое повышение уровня кальция в крови.

  • Повреждение органов: почки, сердечно-сосудистая система и риск интоксикации.

«Дозу витамина D должен назначать врач на основе анализа крови 25(OH)D. Универсальной профилактической дозы не существует», — поясняет специалист.

Жиросжигатели: опасность для сердца

Популярные в фитнес-среде препараты на основе эфедрина и его аналогов — мощные психостимуляторы.

  • Нагрузка на сердце: повышение давления, учащение пульса, спазмы сосудов.

  • Риск серьезных осложнений: гипертонический криз, инфаркт, инсульт.

  • Запрет в странах: включая Россию.

«Любые БАДы с пометкой «жиросжигатель» — это красный флаг. Безопасно худеть можно только через питание и физическую активность», — предупреждает Овчарова.

Фитоэстрогены: осторожность при гормонозависимых заболеваниях

Травы с эстрогеноподобным действием (донг квай, клевер, солодка) женщины часто используют для нормализации цикла или облегчения ПМС и менопаузы.

  • Гормонозависимые болезни: миома, эндометриоз, мастопатия или рак в семейном анамнезе.

  • Риск роста заболеваний: фитоэстрогены могут нарушить гормональный баланс и способствовать росту патологий.

«Прием трав возможен только после консультации с гинекологом-эндокринологом и при отсутствии противопоказаний», — советует специалист.

Итог: БАДы и витамины — только по показаниям

БАДы и витамины могут быть эффективным инструментом лечения, но только под контролем врача, исходя из индивидуальных особенностей пациента и результатов анализов. Самоназначение добавок не только бесполезно, но и потенциально опасно для здоровья.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь