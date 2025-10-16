Врач рассказала, какие БАДы и витамины опасно принимать без назначения

Қазақ тіліне аудару

В погоне за здоровьем, энергией и красотой многие люди обращаются к баночкам с витаминами и БАДами. Однако не все добавки безопасны при самостоятельном применении. Эндокринолог-гинеколог клиники «СМ-Клиника» Татьяна Овчарова рассказала «Газете.Ru», какие препараты могут навредить здоровью, если принимать их без назначения врача, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Yav_Olha/Shutterstock/FOTODOM

Железо: опасность передозировки

Препараты с железом часто используются для борьбы с усталостью и выпадением волос, особенно у женщин. Но самостоятельный прием железа может быть опасен.

Диагноз имеет значение: только врач может отличить железодефицитную анемию от других типов, например, дефицита витамина B12, при которых железо не поможет.

Риск избытка: чрезмерное накопление железа в печени, поджелудочной железе и сердце может привести к токсическому повреждению органов, циррозу, диабету и сердечной недостаточности.

«Препараты железа — это лекарства, которые назначаются только после анализа крови», — подчеркивает Овчарова.

Йод: угроза для щитовидной железы

Йод необходим для синтеза гормонов щитовидки, но его бесконтрольный прием опасен.

Аутоиммунные заболевания: при невыявленных узлах или болезни Хашимото йод может вызвать резкое ухудшение состояния вплоть до тиреотоксикоза.

Необходимое обследование: прежде чем принимать йод, нужно сделать УЗИ щитовидной железы и сдать анализ на антитела к ТПО.

При тиреотоксикозе требуется немедленная госпитализация — это состояние угрожает жизни.

Витамин D: скрытая угроза передозировки

Витамин D является жирорастворимым и накапливается в организме. Чрезмерное его потребление может вызвать:

Гиперкальциемию — резкое повышение уровня кальция в крови.

Повреждение органов: почки, сердечно-сосудистая система и риск интоксикации.

«Дозу витамина D должен назначать врач на основе анализа крови 25(OH)D. Универсальной профилактической дозы не существует», — поясняет специалист.

Жиросжигатели: опасность для сердца

Популярные в фитнес-среде препараты на основе эфедрина и его аналогов — мощные психостимуляторы.

Нагрузка на сердце: повышение давления, учащение пульса, спазмы сосудов.

Риск серьезных осложнений: гипертонический криз, инфаркт, инсульт.

Запрет в странах: включая Россию.

«Любые БАДы с пометкой «жиросжигатель» — это красный флаг. Безопасно худеть можно только через питание и физическую активность», — предупреждает Овчарова.

Фитоэстрогены: осторожность при гормонозависимых заболеваниях

Травы с эстрогеноподобным действием (донг квай, клевер, солодка) женщины часто используют для нормализации цикла или облегчения ПМС и менопаузы.

Гормонозависимые болезни: миома, эндометриоз, мастопатия или рак в семейном анамнезе.

Риск роста заболеваний: фитоэстрогены могут нарушить гормональный баланс и способствовать росту патологий.

«Прием трав возможен только после консультации с гинекологом-эндокринологом и при отсутствии противопоказаний», — советует специалист.

Итог: БАДы и витамины — только по показаниям

БАДы и витамины могут быть эффективным инструментом лечения, но только под контролем врача, исходя из индивидуальных особенностей пациента и результатов анализов. Самоназначение добавок не только бесполезно, но и потенциально опасно для здоровья.