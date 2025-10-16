Учёные предупредили о неминуемой гибели прибрежных городов

Учёные из канадского университета Макгилла опубликовали исследование, согласно которому стремительное повышение уровня мирового океана из-за выбросов парниковых газов может привести к гибели прибрежных городов. Работа размещена в научном журнале Urban Sustainability, сообщает Lada.kz.
Исследователи спрогнозировали масштабное затопление из-за повышения уровня моря
По данным авторов, почти 30% населения Земли проживает в пределах 50 км от побережья, и эти районы растут быстрее, чем внутренние территории. Из 26 крупнейших мегаполисов мира 20 находятся у моря, и многие из них уже сталкиваются с эрозией берегов и регулярными прибрежными наводнениями.
В зоне наибольшей угрозы затопления, по оценкам исследователей, находятся населённые пункты Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, а также Африки.
Даже при повышении уровня моря на 0,5 метра эти регионы будут подвергаться регулярным наводнениям.
Особую опасность несут крупные реки — Рио-де-ла-Плата, Амазонка, Гамбия и Нил. Из-за плотной застройки вдоль их берегов под угрозой окажутся не только прибрежные зоны, но и внутренние территории.
При повышении уровня моря на 0,5 м затоплению подвергнутся 305 млн м² городской застройки.
При росте уровня на 2 м площадь затопления увеличится до 1,1 млрд м².
Ранее учёные рассчитали, что к 2100 году средний уровень мирового океана может повыситься на 0,7–0,9 метра, а к 2300 году — до 2,2–2,5 метра, даже при соблюдении Парижского соглашения по климату.
Если прогноз сбудется, то:
к концу XXI века под водой окажутся около 5 млн зданий,
к 2300 году их число увеличится почти до 20 млн.
Учёные предупреждают, что разрушения инфраструктуры начнутся задолго до полного затопления.
«Повышение уровня моря усиливает влияние других процессов — приливов, оседания грунта, штормовых нагонов. Поэтому ущерб может быть нанесён гораздо раньше, чем территория окажется под водой», — отмечается в исследовании.
По мнению авторов, эрозия, оседание почвы и усиление приливов способны уничтожить больше зданий, чем показывает чисто математическая модель.
Исследователи пришли к выводу, что человечеству уже в ближайшие десятилетия предстоит принять масштабные меры адаптации. В противном случае к концу века под угрозой исчезновения окажутся десятки прибрежных мегаполисов — от Токио и Шанхая до Майами и Рио-де-Жанейро.
Комментарии0 комментарий(ев)