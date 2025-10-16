18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.84
626.85
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.10.2025, 16:02

Учёные предупредили о неминуемой гибели прибрежных городов

Новости Мира 0 1 334

Учёные из канадского университета Макгилла опубликовали исследование, согласно которому стремительное повышение уровня мирового океана из-за выбросов парниковых газов может привести к гибели прибрежных городов. Работа размещена в научном журнале Urban Sustainability, сообщает Lada.kz. 

Фото: akspic.ru
Фото: akspic.ru

Исследователи спрогнозировали масштабное затопление из-за повышения уровня моря

Рост уровня моря угрожает миллионам жителей планеты

По данным авторов, почти 30% населения Земли проживает в пределах 50 км от побережья, и эти районы растут быстрее, чем внутренние территории. Из 26 крупнейших мегаполисов мира 20 находятся у моря, и многие из них уже сталкиваются с эрозией берегов и регулярными прибрежными наводнениями.

Наибольший риск — у стран Азии, Латинской Америки и Африки

В зоне наибольшей угрозы затопления, по оценкам исследователей, находятся населённые пункты Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, а также Африки.
Даже при повышении уровня моря на 0,5 метра эти регионы будут подвергаться регулярным наводнениям.

Особую опасность несут крупные реки — Рио-де-ла-Плата, Амазонка, Гамбия и Нил. Из-за плотной застройки вдоль их берегов под угрозой окажутся не только прибрежные зоны, но и внутренние территории.

  • При повышении уровня моря на 0,5 м затоплению подвергнутся 305 млн м² городской застройки.

  • При росте уровня на 2 м площадь затопления увеличится до 1,1 млрд м².

Когда это произойдёт

Ранее учёные рассчитали, что к 2100 году средний уровень мирового океана может повыситься на 0,7–0,9 метра, а к 2300 году — до 2,2–2,5 метра, даже при соблюдении Парижского соглашения по климату.

Если прогноз сбудется, то:

  • к концу XXI века под водой окажутся около 5 млн зданий,

  • к 2300 году их число увеличится почти до 20 млн.

Разрушение начнётся раньше, чем поднимется вода

Учёные предупреждают, что разрушения инфраструктуры начнутся задолго до полного затопления.

«Повышение уровня моря усиливает влияние других процессов — приливов, оседания грунта, штормовых нагонов. Поэтому ущерб может быть нанесён гораздо раньше, чем территория окажется под водой», — отмечается в исследовании.

По мнению авторов, эрозия, оседание почвы и усиление приливов способны уничтожить больше зданий, чем показывает чисто математическая модель.

Итог

Исследователи пришли к выводу, что человечеству уже в ближайшие десятилетия предстоит принять масштабные меры адаптации. В противном случае к концу века под угрозой исчезновения окажутся десятки прибрежных мегаполисов — от Токио и Шанхая до Майами и Рио-де-Жанейро.

2
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь