Учёные предупредили о неминуемой гибели прибрежных городов

Учёные из канадского университета Макгилла опубликовали исследование, согласно которому стремительное повышение уровня мирового океана из-за выбросов парниковых газов может привести к гибели прибрежных городов. Работа размещена в научном журнале Urban Sustainability, сообщает Lada.kz.

Фото: akspic.ru

Исследователи спрогнозировали масштабное затопление из-за повышения уровня моря

Рост уровня моря угрожает миллионам жителей планеты

По данным авторов, почти 30% населения Земли проживает в пределах 50 км от побережья, и эти районы растут быстрее, чем внутренние территории. Из 26 крупнейших мегаполисов мира 20 находятся у моря, и многие из них уже сталкиваются с эрозией берегов и регулярными прибрежными наводнениями.

Наибольший риск — у стран Азии, Латинской Америки и Африки

В зоне наибольшей угрозы затопления, по оценкам исследователей, находятся населённые пункты Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, а также Африки.

Даже при повышении уровня моря на 0,5 метра эти регионы будут подвергаться регулярным наводнениям.

Особую опасность несут крупные реки — Рио-де-ла-Плата, Амазонка, Гамбия и Нил. Из-за плотной застройки вдоль их берегов под угрозой окажутся не только прибрежные зоны, но и внутренние территории.

При повышении уровня моря на 0,5 м затоплению подвергнутся 305 млн м² городской застройки .

При росте уровня на 2 м площадь затопления увеличится до 1,1 млрд м².

Когда это произойдёт

Ранее учёные рассчитали, что к 2100 году средний уровень мирового океана может повыситься на 0,7–0,9 метра, а к 2300 году — до 2,2–2,5 метра, даже при соблюдении Парижского соглашения по климату.

Если прогноз сбудется, то:

к концу XXI века под водой окажутся около 5 млн зданий ,

к 2300 году их число увеличится почти до 20 млн.

Разрушение начнётся раньше, чем поднимется вода

Учёные предупреждают, что разрушения инфраструктуры начнутся задолго до полного затопления.

«Повышение уровня моря усиливает влияние других процессов — приливов, оседания грунта, штормовых нагонов. Поэтому ущерб может быть нанесён гораздо раньше, чем территория окажется под водой», — отмечается в исследовании.

По мнению авторов, эрозия, оседание почвы и усиление приливов способны уничтожить больше зданий, чем показывает чисто математическая модель.

Итог

Исследователи пришли к выводу, что человечеству уже в ближайшие десятилетия предстоит принять масштабные меры адаптации. В противном случае к концу века под угрозой исчезновения окажутся десятки прибрежных мегаполисов — от Токио и Шанхая до Майами и Рио-де-Жанейро.