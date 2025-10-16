Кардиолог назвал пять простых способов снизить давление без таблеток

Қазақ тіліне аудару

Небольшие изменения в образе жизни способны значительно укрепить сердце и сосуды. Кардиолог Виджай Кунаидан отметил, что гипертония часто развивается незаметно, но ее последствия могут быть опасны. Простые и доступные меры профилактики помогают контролировать давление и снижают риск инфаркта и инсульта, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pro.rbc.ru

Почему важно следить за артериальным давлением

Гипертония — «тихий убийца»: заболевание долгое время может не проявляться, но при этом разрушает сосуды и перегружает сердце. Постоянно повышенные показатели давления ускоряют развитие сердечно-сосудистых патологий и увеличивают вероятность инсульта. Поэтому профилактика — ключевой элемент сохранения здоровья, особенно после 35–40 лет.

1. Ферментированные продукты укрепляют сосуды

Одним из самых простых способов поддерживать здоровье сосудов, по словам Кунаидана, является регулярное употребление ферментированных продуктов — кефира, йогурта, квашеной капусты, кимчи и мисо.

Эти продукты богаты полифенолами, образующимися в процессе брожения.

Полифенолы улучшают эластичность сосудов, уменьшают воспаление и способствуют снижению давления.

Кроме того, ферментированные продукты поддерживают баланс кишечной микрофлоры, что благоприятно влияет на обмен веществ и общее самочувствие.

2. Пищевые волокна помогают нормализовать давление

Регулярное потребление клетчатки снижает риск гипертонии. Овощи, фрукты и цельнозерновые продукты не только улучшают пищеварение, но и способствуют очищению сосудов от «плохого» холестерина.

По данным исследований, ежедневное добавление всего 5 граммов клетчатки позволяет снизить верхнее давление на 2,8 мм рт. ст., а нижнее — на 2,1 мм рт. ст. Это подтверждает, что даже незначительные коррективы в питании дают заметный эффект.

3. Движение — ключ к здоровому сердцу

Физическая активность — одно из самых действенных средств профилактики гипертонии. Кардиолог подчеркивает, что для положительного эффекта не нужно проводить часы в спортзале.

Достаточно двух коротких прогулок или подъемов по лестнице в день, по 5–10 минут.

Регулярные умеренные нагрузки укрепляют сердечную мышцу, улучшают кровообращение и помогают поддерживать нормальный вес.

Даже при сидячей работе стоит находить поводы для движения — вставать, растягиваться, чаще ходить пешком.

4. Отказ от курения

Табачный дым разрушает сосуды и повышает риск инфаркта. Никотин вызывает спазмы сосудов, увеличивает нагрузку на сердце и способствует образованию атеросклеротических бляшек.

Отказ от сигарет — одно из лучших решений для тех, кто хочет стабилизировать давление. Уже через несколько недель после прекращения курения сосуды начинают восстанавливаться, а уровень кислорода в крови повышается.

5. Минимум алкоголя — максимум пользы

Медики предупреждают: безопасной дозы алкоголя не существует. Даже один лишний бокал вина способен повысить артериальное давление и спровоцировать набор лишнего веса, что усугубляет гипертонию.

Полный отказ или максимальное ограничение спиртного — надежный способ снизить риск сердечно-сосудистых осложнений и продлить активное долголетие.

Главное правило — постепенность и регулярность

Все перечисленные меры не требуют значительных усилий, но дают накопительный эффект при постоянном соблюдении. Сбалансированное питание, умеренная активность и отказ от вредных привычек способны не только снизить давление, но и улучшить общее состояние организма.