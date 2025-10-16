18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.84
626.85
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.10.2025, 17:36

Кардиолог назвал пять простых способов снизить давление без таблеток

Новости Мира 0 1 377

Небольшие изменения в образе жизни способны значительно укрепить сердце и сосуды. Кардиолог Виджай Кунаидан отметил, что гипертония часто развивается незаметно, но ее последствия могут быть опасны. Простые и доступные меры профилактики помогают контролировать давление и снижают риск инфаркта и инсульта, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pro.rbc.ru
Фото: pro.rbc.ru

Почему важно следить за артериальным давлением

Гипертония — «тихий убийца»: заболевание долгое время может не проявляться, но при этом разрушает сосуды и перегружает сердце. Постоянно повышенные показатели давления ускоряют развитие сердечно-сосудистых патологий и увеличивают вероятность инсульта. Поэтому профилактика — ключевой элемент сохранения здоровья, особенно после 35–40 лет.

1. Ферментированные продукты укрепляют сосуды

Одним из самых простых способов поддерживать здоровье сосудов, по словам Кунаидана, является регулярное употребление ферментированных продуктов — кефира, йогурта, квашеной капусты, кимчи и мисо.

  • Эти продукты богаты полифенолами, образующимися в процессе брожения.

  • Полифенолы улучшают эластичность сосудов, уменьшают воспаление и способствуют снижению давления.

  • Кроме того, ферментированные продукты поддерживают баланс кишечной микрофлоры, что благоприятно влияет на обмен веществ и общее самочувствие.

2. Пищевые волокна помогают нормализовать давление

Регулярное потребление клетчатки снижает риск гипертонии. Овощи, фрукты и цельнозерновые продукты не только улучшают пищеварение, но и способствуют очищению сосудов от «плохого» холестерина.

По данным исследований, ежедневное добавление всего 5 граммов клетчатки позволяет снизить верхнее давление на 2,8 мм рт. ст., а нижнее — на 2,1 мм рт. ст. Это подтверждает, что даже незначительные коррективы в питании дают заметный эффект.

3. Движение — ключ к здоровому сердцу

Физическая активность — одно из самых действенных средств профилактики гипертонии. Кардиолог подчеркивает, что для положительного эффекта не нужно проводить часы в спортзале.

  • Достаточно двух коротких прогулок или подъемов по лестнице в день, по 5–10 минут.

  • Регулярные умеренные нагрузки укрепляют сердечную мышцу, улучшают кровообращение и помогают поддерживать нормальный вес.

Даже при сидячей работе стоит находить поводы для движения — вставать, растягиваться, чаще ходить пешком.

4. Отказ от курения

Табачный дым разрушает сосуды и повышает риск инфаркта. Никотин вызывает спазмы сосудов, увеличивает нагрузку на сердце и способствует образованию атеросклеротических бляшек.

Отказ от сигарет — одно из лучших решений для тех, кто хочет стабилизировать давление. Уже через несколько недель после прекращения курения сосуды начинают восстанавливаться, а уровень кислорода в крови повышается.

5. Минимум алкоголя — максимум пользы

Медики предупреждают: безопасной дозы алкоголя не существует. Даже один лишний бокал вина способен повысить артериальное давление и спровоцировать набор лишнего веса, что усугубляет гипертонию.

Полный отказ или максимальное ограничение спиртного — надежный способ снизить риск сердечно-сосудистых осложнений и продлить активное долголетие.

Главное правило — постепенность и регулярность

Все перечисленные меры не требуют значительных усилий, но дают накопительный эффект при постоянном соблюдении. Сбалансированное питание, умеренная активность и отказ от вредных привычек способны не только снизить давление, но и улучшить общее состояние организма.

Важно: рекомендации носят информационный характер и не заменяют консультацию врача. При повышенном давлении следует обратиться к специалисту для подбора индивидуального лечения и наблюдения.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь