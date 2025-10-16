Кардиолог назвал пять простых способов снизить давление без таблеток

Небольшие изменения в образе жизни способны значительно укрепить сердце и сосуды. Кардиолог Виджай Кунаидан отметил, что гипертония часто развивается незаметно, но ее последствия могут быть опасны. Простые и доступные меры профилактики помогают контролировать давление и снижают риск инфаркта и инсульта, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Гипертония — «тихий убийца»: заболевание долгое время может не проявляться, но при этом разрушает сосуды и перегружает сердце. Постоянно повышенные показатели давления ускоряют развитие сердечно-сосудистых патологий и увеличивают вероятность инсульта. Поэтому профилактика — ключевой элемент сохранения здоровья, особенно после 35–40 лет.
Одним из самых простых способов поддерживать здоровье сосудов, по словам Кунаидана, является регулярное употребление ферментированных продуктов — кефира, йогурта, квашеной капусты, кимчи и мисо.
Эти продукты богаты полифенолами, образующимися в процессе брожения.
Полифенолы улучшают эластичность сосудов, уменьшают воспаление и способствуют снижению давления.
Кроме того, ферментированные продукты поддерживают баланс кишечной микрофлоры, что благоприятно влияет на обмен веществ и общее самочувствие.
Регулярное потребление клетчатки снижает риск гипертонии. Овощи, фрукты и цельнозерновые продукты не только улучшают пищеварение, но и способствуют очищению сосудов от «плохого» холестерина.
По данным исследований, ежедневное добавление всего 5 граммов клетчатки позволяет снизить верхнее давление на 2,8 мм рт. ст., а нижнее — на 2,1 мм рт. ст. Это подтверждает, что даже незначительные коррективы в питании дают заметный эффект.
Физическая активность — одно из самых действенных средств профилактики гипертонии. Кардиолог подчеркивает, что для положительного эффекта не нужно проводить часы в спортзале.
Достаточно двух коротких прогулок или подъемов по лестнице в день, по 5–10 минут.
Регулярные умеренные нагрузки укрепляют сердечную мышцу, улучшают кровообращение и помогают поддерживать нормальный вес.
Даже при сидячей работе стоит находить поводы для движения — вставать, растягиваться, чаще ходить пешком.
Табачный дым разрушает сосуды и повышает риск инфаркта. Никотин вызывает спазмы сосудов, увеличивает нагрузку на сердце и способствует образованию атеросклеротических бляшек.
Отказ от сигарет — одно из лучших решений для тех, кто хочет стабилизировать давление. Уже через несколько недель после прекращения курения сосуды начинают восстанавливаться, а уровень кислорода в крови повышается.
Медики предупреждают: безопасной дозы алкоголя не существует. Даже один лишний бокал вина способен повысить артериальное давление и спровоцировать набор лишнего веса, что усугубляет гипертонию.
Полный отказ или максимальное ограничение спиртного — надежный способ снизить риск сердечно-сосудистых осложнений и продлить активное долголетие.
Все перечисленные меры не требуют значительных усилий, но дают накопительный эффект при постоянном соблюдении. Сбалансированное питание, умеренная активность и отказ от вредных привычек способны не только снизить давление, но и улучшить общее состояние организма.
Важно: рекомендации носят информационный характер и не заменяют консультацию врача. При повышенном давлении следует обратиться к специалисту для подбора индивидуального лечения и наблюдения.
