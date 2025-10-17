Фортуна под ногами: шведский рыбак случайно нашел клад из 20 тысяч средневековых монет

Қазақ тіліне аудару

Рыбак из Швеции неожиданно стал автором археологической сенсации, когда, копая червей для рыбалки, обнаружил древний клад. Об этом сообщает издание Live Science, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: VicVa / Shutterstock / Fotodom

Необычная находка на дачном участке

Мужчина занимался поиском червей на своём участке недалеко от Стокгольма, когда наткнулся на металлический предмет. Выкопав его, он увидел медный котёл, внутри которого находились тысячи серебряных монет. Как выяснили специалисты, находка относится к раннему Средневековью.

Общее количество монет составило около 20 тысяч экземпляров, а их суммарный вес — примерно шесть килограммов.

Монеты с именем короля Кнута Эрикссона

Антиквар София Андерссон заявила, что это, вероятно, один из самых масштабных кладов серебра эпохи XII века, найденных на территории Швеции.

Среди переданных находчиком артефактов специалисты обнаружили:

редкие монеты с именем короля Кнута Эрикссона ;

уникальные так называемые «епископские монеты», на которых изображён священнослужитель с посохом.

Историческая и культурная ценность клада

Директор Музея средневековья Стокгольма Лин Аннербек подчеркнула, что открытие имеет особое значение:

«У нас нет других средневековых сокровищ, найденных в Стокгольме. Это по-настоящему уникальная находка».

Вознаграждение за находку

Согласно шведскому законодательству, все подобные артефакты считаются национальным достоянием. Однако государство обязано выплатить вознаграждение человеку, передавшему клад.

Эксперты уже начали изучение монет, чтобы определить их точное происхождение и исторический контекст. Предполагается, что серебро могло быть частью церковного или королевского сокровища, спрятанного во времена междоусобных конфликтов.