17.10.2025, 06:42

Учёные приблизились к созданию «эликсира молодости»

Новости Мира 0 378

Исследователи из Калифорнийского университета сообщили о прорывных результатах эксперимента, способного изменить подход к борьбе со старением. Комбинация гормона окситоцина и ингибитора фермента Alk5 (A5i) показала впечатляющий эффект – существенное продление жизни лабораторных животных, сообщает Lada.kz. 

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Как работает "формула молодости"

Окситоцин, известный как «гормон любви» и «гормон привязанности», играет ключевую роль в формировании социальных связей, снижении уровня стресса и улучшении эмоционального состояния. Второй компонент, ингибитор фермента Alk5, блокирует активность белка, ответственного за воспалительные процессы и возрастные изменения в клетках.

По мнению ученых, сочетание этих двух веществ активизирует процессы регенерации тканей, способствует восстановлению клеточной структуры и замедляет биологическое старение организма.

Эксперимент на мышах: продление жизни почти на три четверти

В рамках исследования пожилым самцам лабораторных мышей, чей возраст составлял около 25 месяцев (примерно соответствует 75 годам человеческой жизни), регулярно вводили препарат, содержащий окситоцин и A5i.

Результаты оказались неожиданно высокими:

  • средняя продолжительность жизни увеличилась на 73%,

  • общая выживаемость выросла на 14% по сравнению с контрольной группой.

Помимо этого, у животных наблюдались улучшения когнитивных и физических показателей — повысились память, координация движений и активность. Анализы крови показали, что их состояние приблизилось к уровню более молодых особей.

Почему эффект сработал только у самцов

Интересно, что подобный эффект зафиксировали исключительно у самцов. У самок экспериментальной группы изменений не наблюдалось. Исследователи предполагают, что причина может крыться в различиях гормонального фона и обменных процессов между полами. В будущем ученые планируют продолжить наблюдения, чтобы выяснить точные механизмы этого явления.

Потенциал для медицины и осторожный оптимизм

Авторы работы подчеркивают, что полученные результаты открывают новые перспективы для разработки препаратов, способных продлевать активную фазу жизни человека и замедлять старение клеток.

Однако до клинического применения еще далеко. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы убедиться в безопасности метода, исключить побочные эффекты и определить оптимальные дозировки для человека.

Новая глава в поиске долголетия

Эксперимент Калифорнийского университета опубликован в научном журнале Aging и уже вызвал широкий интерес в научных кругах. Специалисты отмечают, что, несмотря на предварительный характер данных, результаты могут стать основой для нового направления в геронтологии — терапии, направленной не только на продление жизни, но и на сохранение ее качества.

