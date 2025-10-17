18+
17.10.2025, 08:35

Мировой рейтинг хлеба: Казахстан в числе самых дешёвых

Новости Мира 0 359

Средняя цена белого батона в мире составляет примерно 920 тенге. Однако разброс цен на этот базовый продукт питания впечатляет: от нескольких десятков тенге до нескольких тысяч, в зависимости от страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, приуроченное ко Всемирному дню хлеба.Рекордно дорогой хлеб: где он бьет рекорды

Самый дорогой белый хлеб покупатели найдут в Джибути — 4 996 тенге за батон. Следом идут:

  • Бермуды — 4 522 тенге

  • Каймановы острова — 3 334 тенге

  • Монако — 2 817 тенге

  • Багамы — 2 762 тенге

В топ-10 стран с высокими ценами также вошли Конго, Центральноафриканская Республика, Исландия, Лихтенштейн и ЮАР.

Высокая стоимость хлеба в этих странах объясняется сочетанием ограниченного производства, высокой себестоимости ингредиентов и особенностями экономики.

Самый доступный хлеб: где он дешевле всего

Среди стран с минимальной ценой белого батона лидируют Африка и некоторые страны СНГ.

  • Алжир — 92 тенге (низкая цена обеспечивается государственными инициативами)

  • Тунис — 102 тенге

  • Эсватини — 108 тенге

  • Афганистан — 129 тенге

  • Ливия — 150 тенге

  • Чад — цена невысокая, аналогично соседним странам

Низкая стоимость хлеба в этих странах связана с государственной поддержкой или относительно дешевым производством.

Положение Казахстана в мировом рейтинге

На 16 октября 2025 года цена белого батона в Казахстане составила 231 тенге, что делает страну шестой по дешевизне хлеба в мире.

Для сравнения, цены в соседних странах СНГ:

  • Кыргызстан — 228 тенге (дешевле Казахстана)

  • Узбекистан — 210 тенге

  • Азербайджан — 240 тенге (7 место)

  • Беларусь — 303 тенге (17 место)

  • Таджикистан — 305 тенге (18 место)

  • Грузия — 311 тенге (20 место)

  • Молдова — 313 тенге (21 место)

  • Украина — 376 тенге (27 место)

  • Россия — 386 тенге (28 место)

  • Армения — 417 тенге (33 место)

Таким образом, хлеб в Казахстане остаётся одним из самых доступных в мире, уступая только некоторым соседним странам.

