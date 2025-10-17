Мировой рейтинг хлеба: Казахстан в числе самых дешёвых

Қазақ тіліне аудару

Средняя цена белого батона в мире составляет примерно 920 тенге . Однако разброс цен на этот базовый продукт питания впечатляет: от нескольких десятков тенге до нескольких тысяч, в зависимости от страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: YouTube

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, приуроченное ко Всемирному дню хлеба.Рекордно дорогой хлеб: где он бьет рекорды

Самый дорогой белый хлеб покупатели найдут в Джибути — 4 996 тенге за батон. Следом идут:

Бермуды — 4 522 тенге

Каймановы острова — 3 334 тенге

Монако — 2 817 тенге

Багамы — 2 762 тенге

В топ-10 стран с высокими ценами также вошли Конго, Центральноафриканская Республика, Исландия, Лихтенштейн и ЮАР.

Высокая стоимость хлеба в этих странах объясняется сочетанием ограниченного производства, высокой себестоимости ингредиентов и особенностями экономики.

Самый доступный хлеб: где он дешевле всего

Среди стран с минимальной ценой белого батона лидируют Африка и некоторые страны СНГ.

Алжир — 92 тенге (низкая цена обеспечивается государственными инициативами)

Тунис — 102 тенге

Эсватини — 108 тенге

Афганистан — 129 тенге

Ливия — 150 тенге

Чад — цена невысокая, аналогично соседним странам

Низкая стоимость хлеба в этих странах связана с государственной поддержкой или относительно дешевым производством.

Положение Казахстана в мировом рейтинге

На 16 октября 2025 года цена белого батона в Казахстане составила 231 тенге, что делает страну шестой по дешевизне хлеба в мире.

Для сравнения, цены в соседних странах СНГ:

Кыргызстан — 228 тенге (дешевле Казахстана)

Узбекистан — 210 тенге

Азербайджан — 240 тенге (7 место)

Беларусь — 303 тенге (17 место)

Таджикистан — 305 тенге (18 место)

Грузия — 311 тенге (20 место)

Молдова — 313 тенге (21 место)

Украина — 376 тенге (27 место)

Россия — 386 тенге (28 место)

Армения — 417 тенге (33 место)

Таким образом, хлеб в Казахстане остаётся одним из самых доступных в мире, уступая только некоторым соседним странам.