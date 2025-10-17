Мировой рейтинг хлеба: Казахстан в числе самых дешёвых

Средняя цена белого батона в мире составляет примерно 920 тенге. Однако разброс цен на этот базовый продукт питания впечатляет: от нескольких десятков тенге до нескольких тысяч, в зависимости от страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, приуроченное ко Всемирному дню хлеба.Рекордно дорогой хлеб: где он бьет рекорды
Самый дорогой белый хлеб покупатели найдут в Джибути — 4 996 тенге за батон. Следом идут:
Бермуды — 4 522 тенге
Каймановы острова — 3 334 тенге
Монако — 2 817 тенге
Багамы — 2 762 тенге
В топ-10 стран с высокими ценами также вошли Конго, Центральноафриканская Республика, Исландия, Лихтенштейн и ЮАР.
Высокая стоимость хлеба в этих странах объясняется сочетанием ограниченного производства, высокой себестоимости ингредиентов и особенностями экономики.
Среди стран с минимальной ценой белого батона лидируют Африка и некоторые страны СНГ.
Алжир — 92 тенге (низкая цена обеспечивается государственными инициативами)
Тунис — 102 тенге
Эсватини — 108 тенге
Афганистан — 129 тенге
Ливия — 150 тенге
Чад — цена невысокая, аналогично соседним странам
Низкая стоимость хлеба в этих странах связана с государственной поддержкой или относительно дешевым производством.
На 16 октября 2025 года цена белого батона в Казахстане составила 231 тенге, что делает страну шестой по дешевизне хлеба в мире.
Для сравнения, цены в соседних странах СНГ:
Кыргызстан — 228 тенге (дешевле Казахстана)
Узбекистан — 210 тенге
Азербайджан — 240 тенге (7 место)
Беларусь — 303 тенге (17 место)
Таджикистан — 305 тенге (18 место)
Грузия — 311 тенге (20 место)
Молдова — 313 тенге (21 место)
Украина — 376 тенге (27 место)
Россия — 386 тенге (28 место)
Армения — 417 тенге (33 место)
Таким образом, хлеб в Казахстане остаётся одним из самых доступных в мире, уступая только некоторым соседним странам.
