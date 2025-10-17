С какого возраста разрешено пить кофе

Қазақ тіліне аудару

Родителям рассказали, когда можно начинать вводить кофе в рацион детей. Согласно международным медицинским рекомендациям, употребление кофе не рекомендуется до 14 лет. До этого возраста суточная доза кофеина должна быть ограничена 50 мг, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

По словам невролога и эпилептолога клиники Lahta Василия Плотникова, с 14 лет подросткам уже разрешается пить кофе, но в умеренных количествах.

Разрешенная доза кофеина для подростков

«С 14 лет обычно допускается до 100 мг кофеина в сутки. Это примерно одна чашка молотого кофе или две чашки более слабого напитка», — пояснил врач.

При этом превышение дозы может негативно сказываться на поведении подростков:

вызывать тревожность и агрессивность;

повышать раздражительность и излишнюю возбудимость;

провоцировать головные боли.

Другие источники кофеина для детей

Врач также обратил внимание родителей на то, что кофеин содержится не только в кофе:

В коле: больше маленькой банки (0,33 мл) детям до 14 лет давать не стоит.

В чае, включая сладкие и зеленые сорта.

Энергетические напитки для подростков и детей категорически запрещены до 18 лет. Одна банка энергетика может содержать 150 мг кофеина и выше, что превышает безопасную норму.