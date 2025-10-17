18+
17.10.2025, 10:35

«Никогда не воюйте с русскими»: чего боялись, и как героизм шокировал врагов

Новости Мира 0 437

Известное выражение канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка — «Никогда не воюйте с русскими» — отражает особую репутацию русских солдат на протяжении истории. Несмотря на разные эпохи и конфликты, противники отмечали их выносливость, героизм и стойкость. История показывает, что недооценка русской армии всегда оборачивалась неожиданными последствиями, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

© Отто фон Бисмарк
© Отто фон Бисмарк

Отечественная война 1812 года: Наполеон недооценил русских

В начале XIX века Наполеон рассчитывал на быструю победу над русской армией, однако реальность оказалась куда более жесткой. Французские войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением и понесли тяжелые потери.

Французский капитан, свидетель кровопролитных боев, отмечал:

«Я участвовал не в одной кампании, но никогда еще не участвовал в таком кровопролитном деле и с такими выносливыми солдатами, как русские».

Наступление французов закончилось бегством и полным разгромом, подтвердив всем — недооценивать русских нельзя.

Крымская война: героизм в обороне

Хотя Крымская война завершилась поражением Российской империи, даже противники признали стойкость русских солдат. Французский офицер Шарль Боше в письмах отмечал:

«Русские ведут прекрасную оборону. С ними операция осады — нелегкое дело».

Даже в условиях поражения враги уважали тактическую подготовку и выдержку русской армии.

Первая Мировая война: стойкость и способность к восстановлению

Во время Первой Мировой войны российская армия показала немало успешных операций. Немецкие офицеры отмечали храбрость и героизм русских солдат, хотя указывали на ограниченную самостоятельность в принятии решений.

Особое внимание уделялось их способности быстро восстанавливаться после поражений:

«Даже после сильных ударов солдаты быстро приходят в себя и вновь вступают в бой».

Эта черта делала русскую армию непредсказуемым и опасным противником.

Вторая Мировая война: ожесточенные бои и невероятная выносливость

Во время Второй Мировой войны Красная армия сражалась за каждый клочок земли. Ее действия часто вызывали удивление и шок у противников.

Немецкий генерал Гюнтер Блюментрит писал:

«Русский солдат предпочитает рукопашную схватку. Его способность не дрогнув выносить лишения вызывает истинное удивление».

Эти слова подтверждают, что русская армия вновь и вновь становилась примером мужества и стойкости в истории войн.

Заключение: уроки истории

С течением веков враги русских неизменно признавали их силу, выносливость и готовность идти до конца. Независимо от исхода конкретной войны, одно правило оставалось неизменным: недооценка русской армии на поле боя — опасная ошибка.

3
2
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
К сожалению сейчас на Украине Иван стреляет в Ивана, а Джон и Фриц подносят патроны. Получается что замечательный русский солдат воюет с замечательным русским солдатом, и война эта продлится долго, потому что русские не сдаются
17.10.2025, 07:13
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

