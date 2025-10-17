Известное выражение канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка — «Никогда не воюйте с русскими» — отражает особую репутацию русских солдат на протяжении истории. Несмотря на разные эпохи и конфликты, противники отмечали их выносливость, героизм и стойкость. История показывает, что недооценка русской армии всегда оборачивалась неожиданными последствиями, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
В начале XIX века Наполеон рассчитывал на быструю победу над русской армией, однако реальность оказалась куда более жесткой. Французские войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением и понесли тяжелые потери.
Французский капитан, свидетель кровопролитных боев, отмечал:
«Я участвовал не в одной кампании, но никогда еще не участвовал в таком кровопролитном деле и с такими выносливыми солдатами, как русские».
Наступление французов закончилось бегством и полным разгромом, подтвердив всем — недооценивать русских нельзя.
Хотя Крымская война завершилась поражением Российской империи, даже противники признали стойкость русских солдат. Французский офицер Шарль Боше в письмах отмечал:
«Русские ведут прекрасную оборону. С ними операция осады — нелегкое дело».
Даже в условиях поражения враги уважали тактическую подготовку и выдержку русской армии.
Во время Первой Мировой войны российская армия показала немало успешных операций. Немецкие офицеры отмечали храбрость и героизм русских солдат, хотя указывали на ограниченную самостоятельность в принятии решений.
Особое внимание уделялось их способности быстро восстанавливаться после поражений:
«Даже после сильных ударов солдаты быстро приходят в себя и вновь вступают в бой».
Эта черта делала русскую армию непредсказуемым и опасным противником.
Во время Второй Мировой войны Красная армия сражалась за каждый клочок земли. Ее действия часто вызывали удивление и шок у противников.
Немецкий генерал Гюнтер Блюментрит писал:
«Русский солдат предпочитает рукопашную схватку. Его способность не дрогнув выносить лишения вызывает истинное удивление».
Эти слова подтверждают, что русская армия вновь и вновь становилась примером мужества и стойкости в истории войн.
С течением веков враги русских неизменно признавали их силу, выносливость и готовность идти до конца. Независимо от исхода конкретной войны, одно правило оставалось неизменным: недооценка русской армии на поле боя — опасная ошибка.
