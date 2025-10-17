Топливо в России бьёт рекорды: водители массово экономят и переходят на дешевое

Қазақ тіліне аудару

Согласно опросу финансовой онлайн-платформы WEBBANKIR , проведенному среди 1,6 тыс. россиян, три четверти российских автомобилистов (74,2%) заметили подорожание бензина с августа 2025 года. Более 90% респондентов ожидают дальнейшего роста цен, при этом каждый второй прогнозирует резкое удорожание топлива, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: storage.googleapis.com

Большинство водителей отмечают рост цен

56% участников опроса охарактеризовали подорожание как значительное. При этом 18,9% признались, что сталкивались с дефицитом бензина на автозаправках.

Сокращение поездок и переход на дешевое топливо

В условиях роста цен россияне начинают экономить на личном транспорте:

13,8% используют автомобиль немного реже;

12,6% – значительно реже;

13,2% полностью отказались от машины в пользу общественного транспорта.

Кроме того, 38% водителей стали использовать более дешевое топливо, чтобы снизить расходы.

Прогноз цен на бензин: пессимизм и осторожность

Народные ожидания относительно динамики цен на топливо остаются тревожными:

Лишь 2,5% верят в снижение цен ;

5% считают , что цены достигли максимума и дальше расти не будут;

52,2% уверены , что стоимость топлива значительно вырастет даже от текущих уровней;

40,3% надеются на незначительное повышение.

При этом большинство россиян не планируют закупать бензин про запас:

3,8% готовы закупить топливо впрок;

40,9% будут сокращать поездки при дальнейшем подорожании;

10,7% перейдут на более дешевое топливо.

Статистика Росстата: рекорд за 15 лет

По данным Росстата, с января по начало октября 2025 года цены на бензин выросли на 10,16%, что стало самым резким увеличением за последние 15 лет.