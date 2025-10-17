Топливо в России бьёт рекорды: водители массово экономят и переходят на дешевое

Согласно опросу финансовой онлайн-платформы WEBBANKIR, проведенному среди 1,6 тыс. россиян, три четверти российских автомобилистов (74,2%) заметили подорожание бензина с августа 2025 года. Более 90% респондентов ожидают дальнейшего роста цен, при этом каждый второй прогнозирует резкое удорожание топлива, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
56% участников опроса охарактеризовали подорожание как значительное. При этом 18,9% признались, что сталкивались с дефицитом бензина на автозаправках.
В условиях роста цен россияне начинают экономить на личном транспорте:
13,8% используют автомобиль немного реже;
12,6% – значительно реже;
13,2% полностью отказались от машины в пользу общественного транспорта.
Кроме того, 38% водителей стали использовать более дешевое топливо, чтобы снизить расходы.
Народные ожидания относительно динамики цен на топливо остаются тревожными:
Лишь 2,5% верят в снижение цен;
5% считают, что цены достигли максимума и дальше расти не будут;
52,2% уверены, что стоимость топлива значительно вырастет даже от текущих уровней;
40,3% надеются на незначительное повышение.
При этом большинство россиян не планируют закупать бензин про запас:
3,8% готовы закупить топливо впрок;
40,9% будут сокращать поездки при дальнейшем подорожании;
10,7% перейдут на более дешевое топливо.
По данным Росстата, с января по начало октября 2025 года цены на бензин выросли на 10,16%, что стало самым резким увеличением за последние 15 лет.
