Хакеры научились считывать коды доступа со смартфона с помощью «воровства пикселей»

Қазақ тіліне аудару

Российские и зарубежные эксперты бьют тревогу: злоумышленники научились получать коды доступа со смартфонов, обходя привычные меры защиты. Согласно The Hacker News , новая схема кражи данных получила название Pixnapping и поражает даже пользователей, использующих двухфакторную аутентификацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото с сайта hibiny.ru

Как работает технология «воровства пикселей»

Методика Pixnapping основана на считывании пикселей с экрана устройства. Специалисты отмечают, что процесс распознавания информации может занимать до 30 секунд. Основной уязвимостью здесь выступает графический процессор смартфона, который позволяет хакерам получать конфиденциальные данные без прямого доступа к учетной записи.

Новая технология делает ненадежными привычные способы защиты, включая двухфакторную аутентификацию, ранее считавшуюся надежным барьером для злоумышленников.

Какие устройства под угрозой

Наибольшую опасность представляет линейка смартфонов Google и Samsung, работающих на операционной системе Android. Вредоносное ПО может попасть на устройство через зараженные файлы, которые пользователь скачивает и запускает.

Как защитить себя от кражи данных

Эксперты советуют соблюдать несколько простых правил безопасности:

Не скачивать файлы из сомнительных источников . Любой подозрительный файл может содержать вредоносное ПО.

Регулярно обновлять операционную систему . Производители часто выпускают патчи, закрывающие уязвимости.

Использовать антивирусные программы. Они помогают выявлять и блокировать потенциальные угрозы до того, как они нанесут ущерб.

Соблюдение этих мер существенно снижает риск стать жертвой новых кибератак, в том числе и технологии Pixnapping.