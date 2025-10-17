Хакеры научились считывать коды доступа со смартфона с помощью «воровства пикселей»

Российские и зарубежные эксперты бьют тревогу: злоумышленники научились получать коды доступа со смартфонов, обходя привычные меры защиты. Согласно The Hacker News, новая схема кражи данных получила название Pixnapping и поражает даже пользователей, использующих двухфакторную аутентификацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Методика Pixnapping основана на считывании пикселей с экрана устройства. Специалисты отмечают, что процесс распознавания информации может занимать до 30 секунд. Основной уязвимостью здесь выступает графический процессор смартфона, который позволяет хакерам получать конфиденциальные данные без прямого доступа к учетной записи.
Новая технология делает ненадежными привычные способы защиты, включая двухфакторную аутентификацию, ранее считавшуюся надежным барьером для злоумышленников.
Наибольшую опасность представляет линейка смартфонов Google и Samsung, работающих на операционной системе Android. Вредоносное ПО может попасть на устройство через зараженные файлы, которые пользователь скачивает и запускает.
Эксперты советуют соблюдать несколько простых правил безопасности:
Не скачивать файлы из сомнительных источников. Любой подозрительный файл может содержать вредоносное ПО.
Регулярно обновлять операционную систему. Производители часто выпускают патчи, закрывающие уязвимости.
Использовать антивирусные программы. Они помогают выявлять и блокировать потенциальные угрозы до того, как они нанесут ущерб.
Соблюдение этих мер существенно снижает риск стать жертвой новых кибератак, в том числе и технологии Pixnapping.
