Юлию Барановскую экстренно госпитализировали

Телеведущую Юлию Барановскую экстренно доставили в больницу в Салехарде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Михаил Синицын/РИА Новости

По информации источника, у ведущей обострились послеродовые проблемы, из-за чего ей потребовалась медицинская помощь.

Обострение в рабочей командировке

Журналисты уточняют, что Юлия Барановская находилась в командировке по работе, когда ей внезапно стало плохо. По предварительным данным, ухудшение состояния произошло прямо во время съемок.

