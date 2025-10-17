Владельцы BMW в России сообщают о взрывающихся люках

Қазақ тіліне аудару

В России участились жалобы автовладельцев BMW на неожиданное разрушение люков на крышах автомобилей. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT Проверка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА

Опасный инцидент на трассе

Как уточняется в сообщении, особенно часто проблема возникает у владельцев BMW X3. Один из последних случаев произошел с водителем машины 2020 года выпуска. Мужчина рассказал, что ехал по автостраде со скоростью около 128 км/ч, когда внезапно услышал громкий хлопок, напоминающий взрыв.

Подняв взгляд, водитель обнаружил, что стеклянный люк на крыше автомобиля полностью разбит. От разлетевшихся осколков его уберег солнцезащитный козырек. По словам пострадавшего, никаких следов внешнего воздействия или удара на крыше не было.

Жалобы множатся

Подобные случаи, по данным Telegram-канала, фиксируются и у других владельцев BMW в России. Водители сообщают, что во время движения над их головами раздавался внезапный хлопок, после чего люк оказывался разрушен.

Возможные причины

Автомобилисты выдвигают разные версии происходящего. Среди предполагаемых причин называются:

неправильная тонировка стеклянных панелей, создающая дополнительное термическое напряжение;

слишком тонкое стекло люков, не рассчитанное на высокую скорость или перепады температуры.

Официальных комментариев от производителя или дилеров BMW по поводу этих инцидентов пока не поступало.

На фоне других автомобильных ЧП

Ранее внимание общественности также привлек другой случай, связанный с автомобилями. Блогер Эрик Давидыч опубликовал в своем Telegram-канале фото полностью сгоревшего «Москвича 3».

На снимках видно, что машина выгорела дотла — остался лишь металлический каркас.