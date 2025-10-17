18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.10.2025, 15:03

Владельцы BMW в России сообщают о взрывающихся люках

Новости Мира 0 402

В России участились жалобы автовладельцев BMW на неожиданное разрушение люков на крышах автомобилей. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT Проверка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА
Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА

Опасный инцидент на трассе

Как уточняется в сообщении, особенно часто проблема возникает у владельцев BMW X3. Один из последних случаев произошел с водителем машины 2020 года выпуска. Мужчина рассказал, что ехал по автостраде со скоростью около 128 км/ч, когда внезапно услышал громкий хлопок, напоминающий взрыв.

Подняв взгляд, водитель обнаружил, что стеклянный люк на крыше автомобиля полностью разбит. От разлетевшихся осколков его уберег солнцезащитный козырек. По словам пострадавшего, никаких следов внешнего воздействия или удара на крыше не было.

Жалобы множатся

Подобные случаи, по данным Telegram-канала, фиксируются и у других владельцев BMW в России. Водители сообщают, что во время движения над их головами раздавался внезапный хлопок, после чего люк оказывался разрушен.

Возможные причины

Автомобилисты выдвигают разные версии происходящего. Среди предполагаемых причин называются:

  • неправильная тонировка стеклянных панелей, создающая дополнительное термическое напряжение;

  • слишком тонкое стекло люков, не рассчитанное на высокую скорость или перепады температуры.

Официальных комментариев от производителя или дилеров BMW по поводу этих инцидентов пока не поступало.

На фоне других автомобильных ЧП

Ранее внимание общественности также привлек другой случай, связанный с автомобилями. Блогер Эрик Давидыч опубликовал в своем Telegram-канале фото полностью сгоревшего «Москвича 3».

На снимках видно, что машина выгорела дотла — остался лишь металлический каркас. 

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь