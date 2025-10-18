18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.84
626.85
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.10.2025, 19:35

Один предмет, который должен быть в каждом доме в 2026 году — совет восточных мудрецов

Новости Мира 0 377

Новый 2026 год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади — мощного символа силы, страсти и движения вперед. Согласно Восточному календарю, этот знак олицетворяет свободу, уверенность и жажду новых достижений. Год Лошади обещает стать временем активных перемен, когда успех будет сопровождать тех, кто действует смело, но осознанно, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Энергия Огня и свободы

Красная Огненная Лошадь — это не просто символ динамики, но и воплощение внутреннего жара и амбиций. В 2026 году астрологи советуют не бояться проявлять инициативу, идти на риск, пробовать новое и действовать решительно. Однако важно помнить: чрезмерная импульсивность может привести к ошибкам, поэтому каждая идея должна быть подкреплена рассудительностью и четким планом.

Как привлечь удачу в дом

Подготовка к празднованию Нового года — это не только выбор подарков и блюд, но и оформление жилища. Декор в год Лошади играет особую роль: он помогает гармонизировать пространство и привлечь в дом удачу. Главным символом грядущего года считается подкова.

Подкова — талисман счастья и благополучия

С древних времен подкова ассоциировалась не только с лошадью, но и с удачей, защитой и достатком. В новогоднюю ночь этот символ особенно уместен: он поможет привлечь позитивную энергию и расположить к себе хозяйку года — Красную Огненную Лошадь.

Подкову можно разместить:

  • над входной дверью — классический способ привлечь счастье в дом;

  • на стене или в интерьере — в виде декоративного панно, венка или гирлянды;

  • в художественной форме — нарисовать символ и оформить его в рамку.

Как правильно повесить подкову

От направления «рожек» зависит значение талисмана:

  • если подкова перед входом в дом, её вешают рожками вниз — так она «сбрасывает» весь негатив и защищает от недобрых гостей;

  • если внутри помещения, то рожки должны смотреть вверх — чтобы «собирать» счастье и благополучие.

Символическая, а не настоящая

Эксперты отмечают: использовать настоящую подкову не обязательно. Главное — символика. Сувенирную подкову можно выбрать из материалов, имитирующих золото, серебро, медь или железо — каждый из них усиливает разные аспекты удачи и богатства.

Итог

Год Красной Огненной Лошади — это время ярких событий, решительных шагов и духовного пробуждения. Украшение дома подковой в канун праздника станет не просто элементом декора, а мощным оберегом, который наполнит жилище счастьем, гармонией и вдохновением на весь 2026 год.

9
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь