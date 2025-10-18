В Аргентине политик скончался во время прямого эфира

Қазақ тіліне аудару

64-летний кандидат в парламент Аргентины Эрнан Дамиани умер во время трансляции политического шоу, несмотря на усилия врачей, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

В Аргентине 17 октября во время прямого эфира программы Dólar Blue внезапно скончался 64-летний политик Эрнан Дамиани, пишет издание Nexta.

Дамиани являлся кандидатом на выборах в парламент и возглавлял Радикальный гражданский союз (UCR). Известно, что ранее он уже перенес сердечный приступ.

Инцидент произошел в ходе стримингового политического шоу, которое транслировалось в прямом эфире. После внезапного ухудшения самочувствия мужчину экстренно доставили в больницу, однако спасти его не удалось – политик умер, не приходя в сознание.