Невролог рассказал, как избавиться от головной боли без таблеток

Американский невролог Эмад Эстемалик перечислил несколько эффективных способов облегчить головную боль без применения лекарственных средств, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Невролог Эмад Эстемалик поделился рекомендациями, которые помогают снять головную боль без использования медикаментов.

В интервью изданию Infobae специалист отметил, что холодный компресс способен облегчить симптомы мигрени, а теплый – помочь при обычной головной боли. Кроме того, он посоветовал выпить небольшую чашку кофе, подчеркнув при этом, что злоупотребление кофеином, наоборот, может усилить боль.

По словам Эстемалика, регулярные физические упражнения являются одним из лучших способов профилактики головных болей. Особенно полезными он назвал йогу, плавание, прогулки на свежем воздухе, а также упражнения на растяжку плечевого пояса и шеи.

Невролог также напомнил о важности правильного питания. В период головных болей стоит избегать жирной и тяжелой пищи, а также ультрапереработанных продуктов. Вместо этого эксперт советует выбирать легкие блюда и продукты, богатые жидкостью.

Еще одной распространенной причиной головной боли Эстемалик назвал обезвоживание, поэтому важно поддерживать водный баланс в течение дня.

В заключение врач порекомендовал использовать методы релаксации, давать глазам отдых от экранов и при необходимости принимать витаминные добавки – магний, витамин B2 и коэнзим Q10. Однако он подчеркнул, что любые добавки следует использовать только после консультации с врачом.