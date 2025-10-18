18+
18.10.2025, 12:53

Саудовская Аравия ужесточает правила хаджа

Новости Мира 0 426

С 2026 года участие в хадже будет возможно только при наличии официального медицинского свидетельства, оформленного через платформу Nusuk, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Власти Саудовской Аравии вводят новые требования для участников хаджа. Начиная с 2026 года, получить визу для паломничества можно будет только при наличии официального медицинского заключения, оформленного на платформе Nusuk.

В соответствии с новыми правилами, все министерства и организации, участвующие в подготовке хаджа, обязаны проводить детальное медицинское обследование паломников. Его цель – выявить заболевания, которые могут представлять опасность для жизни верующих или препятствовать совершению паломничества.

Согласно заявлению саудовского министерства, к хаджу не будут допускаться лица, страдающие тяжелыми хроническими недугами. В список вошли почечная недостаточность, требующая диализа, сердечная недостаточность даже при минимальной физической нагрузке, хронические болезни легких, требующие постоянной кислородной поддержки, цирроз печени с признаками печеночной недостаточности, тяжелые психические и неврологические расстройства, а также старческая деменция.

Кроме того, ограничения распространяются на беременных женщин в третьем триместре, а также на тех, чья беременность сопровождается высоким риском осложнений. В хадже не смогут принять участие и лица с активными инфекционными заболеваниями, включая открытую форму туберкулеза, геморрагические лихорадки и другие опасные инфекции. Также запрет коснется пациентов, проходящих курс химиотерапии или иммуносупрессивного лечения.

Министерство хаджа Саудовской Аравии предупредило, что предоставление ложных медицинских сведений или нарушение установленных требований повлечет за собой строгие меры ответственности.

Республиканский общественный совет по организации и проведению хаджа и умры призвал казахстанских паломников внимательно отнестись к новым требованиям и подчеркнул, что введенные меры направлены на сохранение жизни и здоровья всех участников хаджа.

