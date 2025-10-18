«Ловушка для мозга и удар по сердцу»: врачи рассказали, чем опасны энергетические напитки

Медики предупреждают: привычка «взбодриться» с помощью энергетиков может привести к проблемам с сердцем, сосудами, мозгом и даже печенью, передает Lada.kz со ссылкой на KP.ru.
Осенью многие ощущают спад энергии – работа накапливается, студенты погружаются в учебу, а усталость растет. Чтобы справиться с нагрузкой, люди все чаще тянутся к энергетическим напиткам, обещающим мгновенную бодрость. Однако, как предупреждают специалисты Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского (РНЦХ), искусственная активность имеет высокую цену для здоровья.
Главными стимуляторами в энергетиках являются кофеин и таурин.
По словам заведующей централизованным отделением клинических фармакологов РНЦХ Любови Селивановой, таурин – аминокислота, которая в умеренных количествах помогает организму. В сутки человек получает из пищи около 123-178 миллиграммов этого вещества, но одна банка энергетика может увеличить дозу в 6-16 раз.
В сочетании с кофеином таурин повышает давление и учащает сердцебиение. Кардиолог, доктор медицинских наук Юлия Фролова отмечает, что после одной банки учащенное сердцебиение может пройти быстро, но частое употребление приводит к нарушению ритма сердца и даже риску остановки.
Малые дозы таурина действительно улучшают микроциркуляцию крови, но избыток вещества способен спровоцировать ишемию – недостаток кислорода в тканях. В итоге повышается вероятность инфаркта, инсульта и тяжелых аритмий.
Кратковременный прилив бодрости быстро сменяется усталостью. Врач-невролог Елена Сурская объясняет: регулярное употребление энергетиков вызывает привыкание к кофеину. Чтобы получить тот же эффект, человек вынужден пить все больше, а при отказе возникают головная боль, раздражительность, усталость и снижение концентрации.
Кроме того, энергетики влияют на мозг, делая людей более склонными к рискованным поступкам и нарушая сон.
Такие напитки сокращают продолжительность сна и уменьшают количество глубоких фаз, отвечающих за восстановление и память, - подчеркивает невролог.
В результате человек просыпается разбитым, тянется к новой банке напитка – и попадает в замкнутый круг.
Еще одно последствие злоупотребления – нагрузка на внутренние органы.
По словам гастроэнтеролога Елизаветы Сидоровой, таурин может накапливаться в желчи и повреждать клетки поджелудочной железы. Содержание сахара в энергетиках способствует жировым отложениям в печени, а избыток витаминов группы B способен вызывать острое повреждение органа при хронических заболеваниях.
Клинический фармаколог Любовь Селиванова добавляет, что L-карнитин, входящий в состав многих напитков, сам по себе безопасен, но при длительном употреблении в сочетании с другими стимуляторами может дать непредсказуемый эффект.
Кардиологи и неврологи настоятельно не рекомендуют употреблять энергетические напитки:
Особенно опасно сочетание энергетиков с алкоголем – даже у здоровых людей это может вызвать резкий спазм сосудов и нарушения ритма сердца.
Врачи РНЦХ советуют безопасные способы повысить тонус и работоспособность:
Энергетики дают лишь краткий всплеск сил, но за ним часто следуют проблемы с сердцем, сосудами, мозгом и внутренними органами. Врачи призывают заменить искусственную бодрость здоровыми привычками – тогда энергия станет естественной и безопасной.
