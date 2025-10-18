«Ловушка для мозга и удар по сердцу»: врачи рассказали, чем опасны энергетические напитки

Қазақ тіліне аудару

Медики предупреждают: привычка «взбодриться» с помощью энергетиков может привести к проблемам с сердцем, сосудами, мозгом и даже печенью, передает Lada.kz со ссылкой на KP.ru .

Фото: Pixabay

Осенью многие ощущают спад энергии – работа накапливается, студенты погружаются в учебу, а усталость растет. Чтобы справиться с нагрузкой, люди все чаще тянутся к энергетическим напиткам, обещающим мгновенную бодрость. Однако, как предупреждают специалисты Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского (РНЦХ), искусственная активность имеет высокую цену для здоровья.

Опасность для сердца и сосудов

Главными стимуляторами в энергетиках являются кофеин и таурин.

По словам заведующей централизованным отделением клинических фармакологов РНЦХ Любови Селивановой, таурин – аминокислота, которая в умеренных количествах помогает организму. В сутки человек получает из пищи около 123-178 миллиграммов этого вещества, но одна банка энергетика может увеличить дозу в 6-16 раз.

В сочетании с кофеином таурин повышает давление и учащает сердцебиение. Кардиолог, доктор медицинских наук Юлия Фролова отмечает, что после одной банки учащенное сердцебиение может пройти быстро, но частое употребление приводит к нарушению ритма сердца и даже риску остановки.

Малые дозы таурина действительно улучшают микроциркуляцию крови, но избыток вещества способен спровоцировать ишемию – недостаток кислорода в тканях. В итоге повышается вероятность инфаркта, инсульта и тяжелых аритмий.

Как энергетики воздействуют на мозг

Кратковременный прилив бодрости быстро сменяется усталостью. Врач-невролог Елена Сурская объясняет: регулярное употребление энергетиков вызывает привыкание к кофеину. Чтобы получить тот же эффект, человек вынужден пить все больше, а при отказе возникают головная боль, раздражительность, усталость и снижение концентрации.

Кроме того, энергетики влияют на мозг, делая людей более склонными к рискованным поступкам и нарушая сон.

Такие напитки сокращают продолжительность сна и уменьшают количество глубоких фаз, отвечающих за восстановление и память, - подчеркивает невролог.

В результате человек просыпается разбитым, тянется к новой банке напитка – и попадает в замкнутый круг.

Удар по печени и поджелудочной

Еще одно последствие злоупотребления – нагрузка на внутренние органы.

По словам гастроэнтеролога Елизаветы Сидоровой, таурин может накапливаться в желчи и повреждать клетки поджелудочной железы. Содержание сахара в энергетиках способствует жировым отложениям в печени, а избыток витаминов группы B способен вызывать острое повреждение органа при хронических заболеваниях.

Клинический фармаколог Любовь Селиванова добавляет, что L-карнитин, входящий в состав многих напитков, сам по себе безопасен, но при длительном употреблении в сочетании с другими стимуляторами может дать непредсказуемый эффект.

Кому энергетики противопоказаны

Кардиологи и неврологи настоятельно не рекомендуют употреблять энергетические напитки:

беременным и кормящим женщинам;

подросткам;

людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и мигренями;

пациентам с тревожными расстройствами.

Особенно опасно сочетание энергетиков с алкоголем – даже у здоровых людей это может вызвать резкий спазм сосудов и нарушения ритма сердца.

Как взбодриться без энергетиков

Врачи РНЦХ советуют безопасные способы повысить тонус и работоспособность:

Наладьте сон. Не жертвуйте отдыхом ради телевизора или соцсетей – бессонница приводит к утомлению и перебоям в работе сердца. Больше двигайтесь. Ежедневная ходьба быстрым шагом по 30-40 минут улучшает кровообращение и работу мозга. Питайтесь правильно. Включайте в рацион овощи, фрукты, рыбу, орехи и цельнозерновые продукты. Откажитесь от вредных привычек. Курение и алкоголь только усиливают упадок сил. Снижайте стресс. Помогут прогулки, книги, искусство и общение с близкими.

Итог

Энергетики дают лишь краткий всплеск сил, но за ним часто следуют проблемы с сердцем, сосудами, мозгом и внутренними органами. Врачи призывают заменить искусственную бодрость здоровыми привычками – тогда энергия станет естественной и безопасной.