18.10.2025, 16:53

Названы лучшие страны мира для жизни и работы удаленщиков

Новости Мира 0 502

Компания Global Citizen Solutions составила глобальный рейтинг стран, наиболее подходящих для удаленной работы, включив в него 64 государства и территории, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Испания возглавила мировой рейтинг для удаленщиков

По данным Global Citizen Solutions, лидером рейтинга стала Испания, набравшая 99,67 балла из 100 возможных. Эта страна вошла в число немногих в Европе, где обладатели визы «цифрового кочевника» могут в дальнейшем претендовать на гражданство.

Эксперты отметили высокий уровень инфраструктуры, развитую интернет-среду и сбалансированные условия для жизни и работы в испанских городах.

Тройка лидеров: Нидерланды и Уругвай

Второе место заняли Нидерланды, признанные наиболее комфортной страной Европы для повышения качества жизни удаленных специалистов.
Замкнул тройку Уругвай, где программа для цифровых кочевников запущена недавно, но уже привлекла внимание благодаря высокой скорости интернета и умеренной стоимости жизни.

Кто вошел в первую десятку

Кроме лидеров, в десятку лучших стран вошли:

  • Канада;
  • Чехия;
  • Португалия;
  • Франция;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Германия;
  • Мальта.

Большинство стран из первой десятки – европейские, что, по мнению экспертов, объясняется высоким уровнем сервиса, стабильной экономикой и развитой цифровой инфраструктурой.

Как оценивали страны

При составлении рейтинга эксперты использовали шесть основных групп критериев:

  1. Индекс мобильности и сложность получения гражданства – оценивалась возможность претендовать на паспорт страны и свобода передвижения, включая доступ к Шенгенской зоне.
  2. Экономические условия – стоимость жизни и аренды рабочего места в коворкингах.
  3. Налоговая оптимизация – условия для снижения налоговой нагрузки.
  4. Качество жизни – уровень безопасности, медицины и комфорта.
  5. Индекс инноваций – скорость и качество интернет-соединения.
  6. Доступность визовых программ для удаленщиков.

Позиции стран постсоветского пространства

Среди стран бывшего СССР наиболее высокие позиции заняла Латвия, расположившаяся на 21-й строчке рейтинга. Эксперты отметили благоприятные условия для ведения бизнеса и доступ к европейскому рынку.

Среди стран ближнего зарубежья лучший результат показала Армения, занявшая 24-е место. Несмотря на сравнительно низкую скорость интернета, она получила высокие оценки за доступность визовых процедур и умеренные цены на проживание.

