В московском аэропорту пассажир отказался лететь, не увидев на самолете надпись «Санкт-Петербург»

В одном из аэропортов Москвы мужчина устроил переполох, требуя самолет с надписью «Санкт-Петербург», передает Lada.kz со ссылкой на Liter.kz .

Фото предоставлено пресс-секретарем «Росавиации» Артем Кореняко

Неожиданный каприз перед вылетом

Курьезный случай произошел в московском аэропорту, где пассажир, ожидавший рейс в Санкт-Петербург, отказался подниматься на борт, пока не увидит на самолете название города назначения. Об этом сообщил пресс-секретарь «Росавиации» Артем Кореняко.

По его словам, мужчина заметил на стоянке Superjet 100 с надписью «Нальчик» и тут же заподозрил, что сотрудники аэропорта перепутали направление.

«Где мой самолет на Питер?»

Пассажир на полном серьезе заявил, что не собирается лететь в Нальчик и потребовал подать самолет, на борту которого будет написано «Санкт-Петербург».

Сотрудники аэропорта попытались объяснить ему, что надписи на фюзеляже не имеют отношения к маршрутам, а являются элементом фирменного стиля авиакомпании. Однако мужчина долго не соглашался и настаивал, что «правильный самолет» должен быть подписан.

Нет, я не сяду, пока не найду самолет с надписью «Ленинград»!, - заявил он.

Причина недоразумения – «железнодорожное мышление»

После коротких разъяснений выяснилось, что мужчина – давний любитель поездов. Он привык, что железнодорожные составы всегда обозначаются маршрутами вроде «Москва-Петербург» или «Казань–Екатеринбург». Поэтому, увидев на борту самолета слово «Нальчик», решил, что оказался не на том рейсе.

Представитель «Росавиации» отметил, что нанесение названий городов на самолеты – обычная практика, но она не связана с конкретными маршрутами.

Почему на самолетах пишут города

Как пояснили в агентстве, авиакомпания «Россия» действительно украшает фюзеляжи своих лайнеров названиями городов страны – «Москва», «Сочи», «Архангельск», «Екатеринбург» и других. Однако это исключительно часть брендинга: самолеты с такими надписями могут лететь в любой город, будь то Калининград или Уфа.

После объяснений мужчина понял свою ошибку, извинился перед персоналом и спокойно занял место в салоне самолета, который действительно направлялся в Санкт-Петербург.