Испанский диетолог назвала самую полезную позу для сна

Специалист из Испании рассказала, какая поза самая полезная для сна, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Испанский диетолог Реме Наварро рассказала изданию 20minutos, какая поза для сна считается наиболее полезной для здоровья.
По словам специалиста, лучше всего спать на левом боку, поскольку такое положение тела способствует нормальному функционированию внутренних органов.
Наварро пояснила, что сон на левом боку облегчает работу пищеварительной системы – пища легче продвигается по кишечнику, а печень справляется со своими функциями эффективнее.
Кроме того, данная поза уменьшает нагрузку на нижнюю полую вену, которая проходит с правой стороны тела. Это помогает сердцу работать более стабильно и улучшает кровообращение.
Эксперт отметила, что поза на левом боку особенно полезна для беременных женщин. Она способствует лучшему кровоснабжению плаценты, снижает давление на печень и почки, а также помогает уменьшить отеки.
