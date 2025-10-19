Испанский диетолог назвала самую полезную позу для сна

Қазақ тіліне аудару

Специалист из Испании рассказала, какая поза самая полезная для сна, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Оптимальное положение во сне

Испанский диетолог Реме Наварро рассказала изданию 20minutos, какая поза для сна считается наиболее полезной для здоровья.

По словам специалиста, лучше всего спать на левом боку, поскольку такое положение тела способствует нормальному функционированию внутренних органов.

Польза для пищеварения и сердца

Наварро пояснила, что сон на левом боку облегчает работу пищеварительной системы – пища легче продвигается по кишечнику, а печень справляется со своими функциями эффективнее.

Кроме того, данная поза уменьшает нагрузку на нижнюю полую вену, которая проходит с правой стороны тела. Это помогает сердцу работать более стабильно и улучшает кровообращение.

Рекомендации для беременных

Эксперт отметила, что поза на левом боку особенно полезна для беременных женщин. Она способствует лучшему кровоснабжению плаценты, снижает давление на печень и почки, а также помогает уменьшить отеки.