Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.10.2025, 21:02

В США сотрудница школы погибла после удара ученицы ногой в грудь

Новости Мира

В американском штате Массачусетс 53-летняя сотрудница школы-интерната скончалась после того, как 14-летняя ученица нанесла ей удар ногой в грудь, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру.

Фото: (с) Amy Morrell/Facebook
Фото: (с) Amy Morrell/Facebook

Трагедия в школе для трудных подростков

Инцидент произошел в школе-интернате города Суонси (штат Массачусетс), где обучаются дети с особыми образовательными потребностями и проблемами со здоровьем. Погибшая, 53-летняя Эми Моррелл, работала в учреждении как «сотрудник по прямому уходу» и оказывала помощь подросткам, нуждающимся в дополнительной поддержке.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на People, в школе обучаются подростки в возрасте от 12 до 21 года с различным уровнем когнитивных функций – от низкого до высокого.

Конфликт с ученицей закончился трагедией

По данным следствия, 15 октября сотрудники школы пытались остановить 14-летнюю ученицу, которая без разрешения хотела покинуть общежитие.

В ходе инцидента между девушкой и персоналом произошла потасовка, во время которой школьница ударила Моррелл ногой в грудь.

От удара женщина потеряла сознание. Ее коллеги сразу же начали оказывать первую помощь и вызвали службу спасения 911.

Врачи не смогли спасти женщину

Пострадавшую доставили в больницу, где врачи боролись за её жизнь. Однако 16 октября сердце Эми Моррелл остановилось, и спасти её не удалось.

Правоохранительные органы предъявили подростку обвинения в нападении и причинении тяжких телесных повреждений.

Какое наказание грозит несовершеннолетней, пока не уточняется.

Расследование и реакция общественности

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Руководство школы выразило соболезнования семье погибшей, отметив, что Эми Моррелл была преданной своему делу и многие годы помогала детям с особыми потребностями.

Местные власти также пообещали провести проверку безопасности и порядка взаимодействия персонала с учениками в подобных учреждениях.

