19.10.2025, 08:55

WhatsApp вводит месячный лимит на сообщения без ответа

Новости Мира

Мировой мессенджер WhatsApp готовится ограничить количество исходящих сообщений, отправляемых пользователями и компаниями тем, кто не отвечает на них. Нововведение направлено на снижение уровня спама и навязчивых рассылок, сообщает Lada.kz со ссылкой на TechCrunch.

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фото: Shutterstock/FOTODOM

От личного общения — к глобальной платформе

Со временем WhatsApp превратился из обычного мессенджера для личной переписки в многофункциональную платформу. Сегодня в приложении активно действуют группы, сообщества и бизнес-аккаунты, а пользователи всё чаще получают сообщения не только от знакомых, но и от различных компаний.

Такой рост активности привёл к тому, что некоторые пользователи начали сталкиваться с избыточным количеством нежелательных сообщений.

Как будет работать лимит

Согласно новой политике, каждое сообщение без ответа будет засчитываться в общий месячный лимит.
Например: если пользователь отправил трём новым контактам по одному сообщению и не получил отклика, все три обращения будут учтены в рамках установленного ограничения.

Пока точное количество разрешённых сообщений не раскрывается — ограничения проходят стадию тестирования. Однако при приближении к лимиту пользователи будут получать уведомления внутри приложения. Это позволит избежать временной блокировки функции отправки сообщений.

Кого коснутся новые меры

В компании уверяют, что большинство пользователей и владельцев бизнес-аккаунтов не достигнут лимита.
Новая система направлена прежде всего против тех, кто занимается массовыми рассылками, рекламным спамом и навязчивыми контактами без согласия получателя.

Пилотный запуск и планы внедрения

Первые испытания лимита стартуют в ближайшие недели в нескольких странах, включая Индию — один из крупнейших рынков WhatsApp, где аудитория приложения превышает 500 миллионов пользователей.

Если тестирование подтвердит эффективность ограничений, WhatsApp планирует постепенно распространить систему на другие регионы мира, усилив контроль за качеством коммуникации между пользователями и компаниями.

