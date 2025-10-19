В США женщину арестовали за поддельные кадры «изнасилования», созданные ИИ

Қазақ тіліне аудару

Жительница США использовала сгенерированное ИИ изображение, чтобы заявить о несуществующем преступлении, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Pixabay

По данным The Smoking Gun, во Флориде женщина оказалась под арестом после того, как попыталась выдать фальшивую фотографию, созданную искусственным интеллектом, за доказательство изнасилования.

По информации источника, местная жительница обратилась в полицию, заявив, что неизвестный мужчина ворвался в ее дом, повалил на пол и надругался над ней. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В ходе проверки женщина сообщила, что ей якобы удалось сделать снимок нападавшего, и показала «фотографию» полиции. Однако эксперты быстро установили, что изображение было сгенерировано при помощи искусственного интеллекта – в частности, через платформу ChatGPT.

После разоблачения женщину задержали и обвинили в заведомо ложном доносе. Ей пришлось провести ночь в изоляторе. На следующий день она была освобождена под залог в размере 1 000 долларов.

Причины, по которым жительница Флориды пошла на обман, пока не установлены. Расследование продолжается.