18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.32
626.9
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.10.2025, 09:16

В США женщину арестовали за поддельные кадры «изнасилования», созданные ИИ

Новости Мира 0 346

Жительница США использовала сгенерированное ИИ изображение, чтобы заявить о несуществующем преступлении, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По данным The Smoking Gun, во Флориде женщина оказалась под арестом после того, как попыталась выдать фальшивую фотографию, созданную искусственным интеллектом, за доказательство изнасилования.

По информации источника, местная жительница обратилась в полицию, заявив, что неизвестный мужчина ворвался в ее дом, повалил на пол и надругался над ней. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

В ходе проверки женщина сообщила, что ей якобы удалось сделать снимок нападавшего, и показала «фотографию» полиции. Однако эксперты быстро установили, что изображение было сгенерировано при помощи искусственного интеллекта – в частности, через платформу ChatGPT.

После разоблачения женщину задержали и обвинили в заведомо ложном доносе. Ей пришлось провести ночь в изоляторе. На следующий день она была освобождена под залог в размере 1 000 долларов.

Причины, по которым жительница Флориды пошла на обман, пока не установлены. Расследование продолжается.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь