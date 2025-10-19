18+
19.10.2025, 09:55

Когда кофе становится ядом: врач назвала признаки переизбытка кофеина

Новости Мира 0 348

Кофе — привычный утренний ритуал для миллионов людей. Однако врачи напоминают: даже полезные стимуляторы в избытке могут вызывать проблемы. Гастроэнтеролог объяснила, по каким признакам можно понять, что кофеина в организме стало слишком много, и где проходит безопасная граница, сообщает Lada.kz со ссылкой на tsargrad.tv

Фото: vitebsk.gov.by

Когда кофе становится опасным

По словам гастроэнтеролога Ольги Чистик из «Скандинавского Центра Здоровья», организм способен сам подать сигнал о передозировке кофеина. Среди типичных признаков — дрожь, учащённое сердцебиение, тревожность, бессонница, изжога и частый стул.

Эти симптомы возникают из-за того, что кофе стимулирует симпатическую нервную систему, заставляя сердце работать активнее и повышая уровень кислоты в желудке. При регулярном превышении нормы такие реакции становятся хроническими и могут привести к нарушениям сна и пищеварения.

Как действовать при неприятных симптомах

Врач советует внимательно отслеживать собственное состояние. Если привычная чашка кофе вызывает дискомфорт, раздражительность или сердцебиение, это сигнал, что стоит сократить количество напитка или увеличить интервалы между приёмами.

«Кофе должен придавать энергию, а не вызывать усталость и тревогу», — подчёркивает специалист.

Безопасная суточная норма кофеина

Для здорового взрослого безопасной считается доза до 400 миллиграммов кофеина в сутки — это примерно четыре стандартные чашки эспрессо.

Беременным женщинам рекомендуется ограничиться не более чем 200 миллиграммами в день, поскольку кофеин проникает через плаценту и влияет на сердечный ритм плода.

При этом врачи подчёркивают, что чувствительность к кофеину индивидуальна: кому-то достаточно одной чашки для бодрости, а кому-то даже малое количество вызывает дискомфорт. Поэтому лучше ориентироваться на личные ощущения, а не на общие нормы.

Главное — слушать свой организм

Кофе может быть полезным, если употреблять его в умеренных количествах. Он улучшает концентрацию, повышает настроение и помогает начать день с энергией. Но если после напитка появляются тревожные симптомы, стоит сделать паузу и пересмотреть привычки — здоровье всегда важнее утреннего ритуала.

