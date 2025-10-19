Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в мессенджерах

Қазақ тіліне аудару

Злоумышленники похищают учетные записи пользователей мессенджеров, размещая объявления с QR-кодами, ведущими на фишинговые сайты, передает Lada.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: Pixabay

Как сообщает МВД России, мошенники нашли новый способ похищать аккаунты пользователей мессенджеров с помощью поддельных объявлений.

По данным ведомства, злоумышленники распространяют листовки или объявления с QR-кодами, которые ведут на фишинговые сайты. Эти сайты внешне полностью копируют страницы популярных мессенджеров, в частности Telegram. На поддельных страницах пользователям предлагается ввести номер телефона и подтвердить его, чтобы якобы «защитить чат от посторонних».

В действительности, если человек вводит код подтверждения, мошенники получают полный доступ к его учетной записи в мессенджере. После этого преступники изучают сохранённые сообщения, где могут находиться пароли от соцсетей, онлайн-банков, а также конфиденциальные фото или изображения документов.

В МВД подчеркнули, что подобные данные используются злоумышленниками в преступных целях, включая шантаж и финансовое мошенничество. Гражданам рекомендовано не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить личные данные на сторонних сайтах, даже если они визуально похожи на официальные страницы мессенджеров.