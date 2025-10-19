Назван витамин, который помогает вернуть обоняние после болезни

Қазақ тіліне аудару

Врач Башкирского государственного медицинского университета рассказала, что витамин способствует восстановлению обоняния после вирусных и инфекционных заболеваний, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pexels.com

В сезон простуд и ОРВИ многие сталкиваются с потерей обоняния. По словам доцента кафедры госпитальной терапии Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), врача-терапевта Регины Садиковой, вернуть способность различать запахи помогает витамин А.

Специалист пояснила, что основными причинами нарушения обоняния являются заболевания носа и носовых пазух, включая риниты (в том числе аллергические), хронические бактериальные и грибковые инфекции, а также носовые полипы. Эти состояния вызывают воспаление и отек слизистой оболочки, что приводит к деформации обонятельных рецепторов и нарушению их функции.

Кроме того, к потере обоняния могут приводить дефицит витаминов и микроэлементов, гормональные сбои, воздействие токсичных веществ – пестицидов, растворителей, – а также длительный прием некоторых лекарств, таких как антибиотики, антидепрессанты, противовоспалительные препараты и сердечные гликозиды. Врач также отметила, что после 60 лет обоняние естественным образом ухудшается вместе со слухом и зрением.

Регина Садикова подчеркнула, что витамин А способен стать частью комплексного подхода к восстановлению обоняния.

Помочь восстановить обоняние, в частности, если его нарушение связано с повреждением обонятельной луковицы, потенциально может витамин А. Его местное применение стимулирует восстановление поврежденного эпителия и улучшает функции обоняния, - сообщила она.

Исследования показали, что интраназальный прием витамина А (введение через носовую полость) в дозировке 10 000 МЕ оказывает положительное влияние при терапии потери обоняния. Однако, добавила эксперт, этот витамин важно получать и с пищей.

К продуктам, богатыми витамином А, относятся говяжья печень, печень палтуса, морковь, петрушка, брокколи, тыква, укроп и шпинат – они помогают поддерживать здоровье слизистой и способствуют восстановлению нормального обоняния.