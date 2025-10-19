Паника на борту: у пассажирского самолета треснуло лобовое стекло в небе над США

Қазақ тіліне аудару

Пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании United Airlines , выполнявший регулярный рейс из Денвера в Лос-Анджелес , был вынужден совершить внеплановую посадку . Инцидент произошел на высоте около 11 тысяч метров , когда экипаж обнаружил трещину в лобовом стекле кабины пилотов, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Неожиданное происшествие в небе над США

Как сообщает издание The Aviation Herald от 17 октября, летчики приняли решение отклониться от маршрута и направиться в Солт-Лейк-Сити для безопасной посадки.

Как развивалась ситуация на борту

Согласно данным источника, повреждение возникло в одном из слоев многослойного лобового стекла. Хотя трещина не представляла непосредственной угрозы герметичности кабины, пилоты, руководствуясь инструкциями безопасности, немедленно запросили разрешение на изменение маршрута.

Посадка в аэропорту Солт-Лейк-Сити прошла без происшествий, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет.

Шестичасовая задержка для пассажиров

После вынужденной остановки авиакомпания United Airlines предоставила пассажирам другой самолет, на котором они продолжили путь в Лос-Анджелес. Из-за внеплановой посадки и технической проверки воздушного судна рейс задержался на шесть часов.

Подобные инциденты — не редкость

Авиаспециалисты отмечают, что трещины на лобовом стекле самолета нередко возникают из-за перепадов давления, температурных изменений или микродефектов в стекле. Как правило, конструкция кабины предусматривает многослойную защиту, поэтому подобные повреждения не приводят к аварийным ситуациям, однако требуют немедленного реагирования экипажа.

Другие авиационные происшествия

Накануне, 18 октября, стало известно еще об одном инциденте на борту воздушного судна — но уже в России. На рейсе Санкт-Петербург – Минеральные Воды 12-летний подросток открыл аварийный выход до вылета самолета, что привело к задержке рейса. На борту находились 120 пассажиров, однако никто не пострадал. Экипаж и наземные службы оперативно устранили последствия происшествия, и полет впоследствии был выполнен.