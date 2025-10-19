Умер бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс

Қазақ тіліне аудару

В возрасте 48 лет скончался бас-гитарист всемирно известной группы Limp Bizkit Сэм Риверс, о его смерти сообщили участники коллектива, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

Фото с сайта mixnews.lv

Группа Limp Bizkit сообщила поклонникам о смерти своего бас-гитариста Сэма Риверса. Трагическая новость появилась на официальной странице коллектива в Instagram. Причина смерти музыканта пока не разглашается.

В опубликованном заявлении участники группы выразили глубокое сожаление о потере коллеги и друга.

Сегодня мы потеряли нашего брата, нашего товарища по группе, нашего сердца. Сэм Риверс был не просто нашим басистом - он был настоящим волшебником. С первой ноты, которую мы сыграли вместе, Сэм привнес свет и ритм, которые невозможно заменить. Его талант был непринужденным, его присутствие незабываемым, его сердце огромным.

Он был уникальным человеком, настоящая легенда из легенд. И его дух будет жить вечно в каждом ритме, на каждой сцене, в каждом воспоминании. Мы любим тебя, Сэм. Покойся с миром, брат", - сказано в сообщении.

По информации издания Variety, Сэму Риверсу было 48 лет. Он родился во Флориде в 1977 году и начал заниматься музыкой еще в школьные годы. Его друг Джон Отто, который впоследствии стал барабанщиком Limp Bizkit, в то время играл на джазовых барабанах.

Позже Риверс переключился на бас-гитару и подружился с будущим фронтменом группы Фредом Дерстом. Вместе они основали небольшую группу Malachi Sage, но вскоре, объединившись с Отто, в 1994 году создали Limp Bizkit, которая впоследствии получила мировое признание.

В 2015 году музыкант покинул коллектив по состоянию здоровья. Позже он рассказал, что причиной стало заболевание печени, вызванное злоупотреблением алкоголем.

После лечения Риверс вернулся в группу в 2018 году и оставался ее участником до конца жизни.