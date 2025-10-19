18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
536.32
626.9
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.10.2025, 13:17

Умер бас-гитарист группы Limp Bizkit Сэм Риверс

Новости Мира 0 320

В возрасте 48 лет скончался бас-гитарист всемирно известной группы Limp Bizkit Сэм Риверс, о его смерти сообщили участники коллектива, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz.

Фото с сайта mixnews.lv
Фото с сайта mixnews.lv

Группа Limp Bizkit сообщила поклонникам о смерти своего бас-гитариста Сэма Риверса. Трагическая новость появилась на официальной странице коллектива в Instagram. Причина смерти музыканта пока не разглашается.

В опубликованном заявлении участники группы выразили глубокое сожаление о потере коллеги и друга.

Сегодня мы потеряли нашего брата, нашего товарища по группе, нашего сердца. Сэм Риверс был не просто нашим басистом - он был настоящим волшебником. С первой ноты, которую мы сыграли вместе, Сэм привнес свет и ритм, которые невозможно заменить. Его талант был непринужденным, его присутствие незабываемым, его сердце огромным.

Он был уникальным человеком, настоящая легенда из легенд. И его дух будет жить вечно в каждом ритме, на каждой сцене, в каждом воспоминании. Мы любим тебя, Сэм. Покойся с миром, брат", - сказано в сообщении.

По информации издания Variety, Сэму Риверсу было 48 лет. Он родился во Флориде в 1977 году и начал заниматься музыкой еще в школьные годы. Его друг Джон Отто, который впоследствии стал барабанщиком Limp Bizkit, в то время играл на джазовых барабанах.

Позже Риверс переключился на бас-гитару и подружился с будущим фронтменом группы Фредом Дерстом. Вместе они основали небольшую группу Malachi Sage, но вскоре, объединившись с Отто, в 1994 году создали Limp Bizkit, которая впоследствии получила мировое признание.

В 2015 году музыкант покинул коллектив по состоянию здоровья. Позже он рассказал, что причиной стало заболевание печени, вызванное злоупотреблением алкоголем.

После лечения Риверс вернулся в группу в 2018 году и оставался ее участником до конца жизни.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь