Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
19.10.2025, 13:52

Номер телефона с восемью шестерками продали за рекордную сумму

Новости Мира 0 338

В Китае на онлайн-аукционе был продан мобильный номер, заканчивающийся на восемь шестерок (18366666666), за рекордные 2,75 млн юаней — около 31,4 млн рублей по курсу на 19 октября 2025 года. Об этом сообщает SMZDM, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: studizba.com
Фото: studizba.com

Аукцион на Alibaba: необычный интерес к «счастливому» номеру

Торги проходили на платформе Alibaba и привлекли внимание 47 тысяч человек, хотя в самом аукционе участвовали всего четыре зарегистрированных участника.

  • Начальная цена номера составляла 2 млн юаней (примерно 22,8 млн рублей).

  • Для участия требовался залог в 400 000 юаней (около 4,6 млн рублей).

  • Всего было сделано 67 ставок, что привело к росту цены до финальной суммы.

Особенности номера и условия использования

Номер закреплен за провинцией Шаньдун и обслуживается на постоплатном тарифе стоимостью 159 юаней (около 1 800 рублей) в месяц. При этом на момент аукциона баланс номера был отрицательным — минус 11,74 юаня.

Победитель торгов берет на себя все финансовые риски, связанные с изменением тарифного плана, а также обязан урегулировать непогашенные задолженности по счету. Оператор связи не компенсирует эти расходы. Участие в аукционе автоматически означает согласие с текущими и будущими условиями предоставления услуги.

Дорогие номера в Китае: где находится рекорд

Этот номер вошел в число самых дорогих мобильных номеров в Китае. Единственным, кто обошел его по цене, является рекордный номер 135 85858585, проданный более чем за 1 млн долларов США (около 81 млн рублей).

