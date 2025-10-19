Холода близко: надо ли менять дворники автомобиля на зимние

Қазақ тіліне аудару

Автомобилистам важно учитывать сезонность не только шин, но и стеклоочистителей – летние щетки не справляются с морозом, а зимние требуют других условий эксплуатации, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

Фото: Pixabay

С наступлением холодов водители обычно меняют летние шины на зимние и заливают в двигатель масло с меньшей вязкостью. Однако многие забывают, что стеклоочистители также бывают сезонными, и от их выбора зависит безопасность вождения зимой.

Отличия летних и зимних дворников

Летние стеклоочистители имеют открытый металлический каркас с системой рычагов и шарниров, которые прижимают резинку к стеклу. Такие щетки недорогие и эффективно работают в теплую погоду. Зимой же металлический каркас быстро обмерзает, что значительно снижает эффективность очистки стекла.

Зимние дворники имеют закрытый резиновый чехол, который защищает каркас от снега и льда. Резина в таких щетках мягче и эластичнее, что позволяет сохранять гибкость при морозе и лучше очищать стекло даже в сильный холод.

Особенности эксплуатации зимних щеток

При скорости свыше 80 км/ч зимние дворники из-за массивности могут слегка «парусить» – хуже прижиматься к стеклу. Однако в условиях снегопада и обледенения это почти не мешает.

Некоторые зимние модели оснащены встроенным подогревом. Нагревательный элемент подключается к бортовой сети автомобиля, иногда с возможностью контроля температуры. Подогрев помогает бороться с мокрым снегом и наледью при морозе до -5 °C. Но при сильном холоде эффективность таких щеток снижается, а примерзшие к стеклу щетки все равно трудно отогреть.

Когда менять стеклоочистители

Использовать одни и те же дворники круглый год не рекомендуется. Летние щетки при морозе дубеют и примерзают, а зимние в теплое время размягчаются и быстрее изнашиваются. Оптимально менять их по сезону – одновременно с заменой летних и зимних шин.