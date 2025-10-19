18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.10.2025, 16:24

Смертельная татуировка: девушка не дожила до свадьбы после процедуры, выполненной женихом

Новости Мира

В Белоруссии 20-летняя невеста скончалась из-за осложнений после татуировки, которую делал её будущий супруг, передает Lada.kz со ссылкой на ОНТ.

Иллюстративное фото: Pixabay
Иллюстративное фото: Pixabay

В Минской области Белоруссии трагически оборвалась жизнь 20-летней девушки, сделавшей татуировку.

Как произошёл инцидент

Менее чем за две недели до свадьбы пострадавшая решила завершить рисунок на коже, контуры которого были нанесены ранее. Для процедуры она выбрала своего жениха в качестве мастера. Первоначально работа планировалась в два этапа, однако её выполнили за один раз.

Через некоторое время у девушки поднялась температура. Она не обратилась к врачу и ограничилась приемом таблеток. Температура держалась два дня, после чего пострадавшая потеряла сознание.

Диагноз врачей

Медики выявили у пациентки воспалительный процесс в организме – сепсис. По их мнению, причиной осложнений могла стать татуировка.

Семья девушки пока сомневается в связи между смертью и процедурой, так как результаты экспертизы еще не получены.

Следственные действия

Следственный комитет воздерживается от комментариев. На данный момент проводится официальное расследование инцидента, чтобы установить точные причины трагедии.

