Смертельная татуировка: девушка не дожила до свадьбы после процедуры, выполненной женихом

В Белоруссии 20-летняя невеста скончалась из-за осложнений после татуировки, которую делал её будущий супруг, передает Lada.kz со ссылкой на ОНТ.
В Минской области Белоруссии трагически оборвалась жизнь 20-летней девушки, сделавшей татуировку.
Менее чем за две недели до свадьбы пострадавшая решила завершить рисунок на коже, контуры которого были нанесены ранее. Для процедуры она выбрала своего жениха в качестве мастера. Первоначально работа планировалась в два этапа, однако её выполнили за один раз.
Через некоторое время у девушки поднялась температура. Она не обратилась к врачу и ограничилась приемом таблеток. Температура держалась два дня, после чего пострадавшая потеряла сознание.
Медики выявили у пациентки воспалительный процесс в организме – сепсис. По их мнению, причиной осложнений могла стать татуировка.
Семья девушки пока сомневается в связи между смертью и процедурой, так как результаты экспертизы еще не получены.
Следственный комитет воздерживается от комментариев. На данный момент проводится официальное расследование инцидента, чтобы установить точные причины трагедии.
Комментарии0 комментарий(ев)