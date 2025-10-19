Осенний упадок сил или депрессия: как не перепутать

Қазақ тіліне аудару

Двухнедельная сонливость, апатия и потеря интереса к жизни могут быть признаками не сезонной усталости, а клинической депрессии, предупреждает психиатр Полина Свечникова, передает Lada.kz со ссылкой на Газету.ру .

Фото: Pixabay

С наступлением осени многие ощущают снижение энергии, сонливость и потерю интереса к привычной активности. Эксперт, психиатр и психотерапевт клиники «Майндсет», выпускница Сеченовского университета Полина Свечникова, пояснила, как отличить нормальный осенний упадок сил от депрессии.

Сокращение светового дня приводит к естественному сдвигу циркадных ритмов и изменению нейрохимических процессов в головном мозге. Холодная погода снижает желание заниматься физической активностью и выходить на улицу, что тоже может вызывать апатию.

Однако сочетание сонливости, упадка сил и потери интереса к жизни может быть симптомом сезонного аффективного расстройства (САР). Причинами САР являются короткий световой день, смещение циркадных ритмов и генетическая предрасположенность. В отличие от обычной осенней хандры, САР длится дольше и вызывает выраженные нарушения концентрации и внимания.

Кроме того, осенние симптомы могут быть проявлением большого депрессивного расстройства, которое часто рецидивирует в осенне-зимний период. Для постановки диагноза клинической депрессии ключевым является наличие симптомов подавленности, снижения активности и утраты способности получать удовольствие на протяжении не менее двух недель.

Полина Свечникова отмечает, что важным отличием депрессии от обычного упадка настроения является снижение способности справляться с учебой и работой, отчуждение от близких и потеря интереса к привычным занятиям. Нарушения сна, снижение концентрации и постоянное чувство апатии также являются признаками, при которых следует обратиться к врачу.

Помимо САР, причиной депрессивных симптомов может быть биполярное расстройство с сезонностью. Его отличает чередование апатии и необычно приподнятого настроения, так называемые «эмоциональные американские горки», что помогает специалистам дифференцировать его от классической депрессии.

Психиатр подчеркивает, что своевременная диагностика и обращение к специалисту помогают избежать усугубления симптомов и позволяют подобрать эффективное лечение, особенно в осенне-зимний период.