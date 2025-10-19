Школьница «поменяла» родителям домофон за 6,8 тысячи евро

Қазақ тіліне аудару

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее, что она помогает спецслужбам и «службе безопасности». В результате школьница передала преступникам 6 850 евро — деньги, которые хранились у родителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канал «Mash на Мойке».

Фото: yachtpark-ptz.ru

Звонок с «госномером»: началось с домофона

По данным источника, все началось с обычного звонка. Неизвестные сообщили девушке, что в ее доме якобы планируется замена домофона, и прислали SMS с кодом для подтверждения «заявки». Через несколько минут позвонил другой мужчина, представившийся сотрудником «службы безопасности».

Он сообщил, что на имя девушки оформлена доверенность гражданином Украины и теперь она может стать фигуранткой уголовного дела. Под предлогом защиты от мошенников собеседник предложил «помочь спецслужбам» и выполнять их инструкции.

«Минцифра», «оперативники» и многочасовой контроль

В течение нескольких часов школьницу держали на линии, убеждая, что ситуация находится под контролем спецслужб. Голоса на другом конце провода представлялись сотрудниками Минцифры и «оперативниками». Девушке объяснили, что нужно провести «проверочные действия», чтобы доказать невиновность.

Под давлением и страхом уголовной ответственности она следовала всем указаниям злоумышленников.

Передача денег «курьеру от спецслужб»

По инструкции телефонных мошенников, школьница взяла у родителей накопленные 6 850 евро и передала наличные курьеру. Девушка была уверена, что помогает государству и защищает семью от возможных последствий «уголовного дела».

После передачи денег телефонные звонки прекратились — «спецслужбы» больше не выходили на связь.

Понимание обмана и расследование

Лишь на следующий день девушка осознала, что стала жертвой обмана, и рассказала обо всем родителям. Семья обратилась в полицию. Правоохранительные органы приняли заявление и возбудили уголовное дело.

Полиция напоминает: не верьте звонкам от «служб безопасности»

Стражи порядка подчеркивают:

Настоящие госорганы не проводят проверок по телефону ;

Никогда не просят передавать деньги для «проверочных операций»;

Не отправляют курьеров для получения наличных.

Правоохранители призывают граждан сохранять бдительность и предупреждать родственников — особенно пожилых людей и подростков — о распространенных схемах телефонного мошенничества.