Врач объяснила, как действовать при подозрении на инсульт

Невролог Галина Чудинская рассказала, как правильно оказать первую помощь человеку с инсультом и какие ошибки могут стоить ему жизни, передает Lada.kz со ссылкой на Ленту.ру .

Фото: Pixabay

Помощь очевидцев при инсульте играет решающую роль – от правильных действий зависит не только жизнь пострадавшего, но и его последующая реабилитация. Об этом рассказала невролог клиники академика Ройтберга (АО «Медицина») Галина Чудинская.

По словам специалиста, определить инсульт можно с помощью простой методики под названием «Узнай инсульт по лицу, речи, руке». Если человек не может ровно улыбнуться, одна рука опускается при попытке поднять обе, а речь становится нечеткой или заплетающейся, нужно немедленно действовать.

Врач подчеркнула, что при появлении хотя бы одного из этих признаков следует сразу вызвать скорую помощь и зафиксировать точное время начала симптомов. Это важно, поскольку эффективность тромболизиса – терапии, направленной на растворение тромба, – сохраняется только в течение первых 4,5 часа после инсульта.

До приезда медиков пострадавшего необходимо уложить в безопасное положение. Если человек находится в сознании – на спину, слегка приподняв голову; если без сознания – на бок, чтобы предотвратить захлебывание при возможной рвоте. Следует расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего воздуха и постоянно контролировать дыхание и пульс.

Категорически запрещается давать человеку воду, еду, лекарства, а также алкоголь, кофе или энергетические напитки – это может усугубить состояние. Кроме того, Чудинская отметила, что массировать или разминать парализованные конечности нельзя: такие действия не улучшают кровообращение и могут привести к дополнительным травмам.