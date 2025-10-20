В Гонконге Boeing 747 скатился с полосы и упал в море

Қазақ тіліне аудару

Грузовой самолет Boeing 777 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Гонконга и оказался в море. В результате инцидента погиб один человек, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на scmp.com.

Фото: scmp.com

Подробности происшествия

Инцидент произошел утром в понедельник во время посадки рейса, прибывшего из Дубая. По предварительным данным, воздушное судно не смогло остановиться на взлетно-посадочной полосе и выкатилось за её пределы, после чего столкнулось с транспортным средством, находившимся вблизи побережья.

Есть жертвы и пострадавшие

В автомобиле, на который пришёлся удар самолета, находились два человека. Один из них погиб на месте, второй был доставлен в больницу. Его состояние медики пока не уточняют.

Четыре члена экипажа Boeing 777 не пострадали и были эвакуированы из самолета.

Расследование и последствия для аэропорта

После инцидента северная взлетно-посадочная полоса аэропорта Гонконга была временно закрыта. На месте работают следователи и представители авиационных властей, которые устанавливают причины и обстоятельства аварии.