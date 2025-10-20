Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» подал сигнал бедствия в небе над Петербургом

Қазақ тіліне аудару

Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) , следовавший из Санкт-Петербурга в Баку, ночью 20 октября подал сигнал бедствия. Экипаж сообщил о технической неисправности сразу после взлета из аэропорта «Пулково», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Проблемы с шасси после взлета

Самолет направлялся в столицу Азербайджана, однако вскоре после взлета пилоты сообщили о неполадках в работе шасси. Конструкция не смогла полностью втянуться в гондолу, что вынудило команду запросить экстренное возвращение в аэропорт вылета.

На борту воздушного судна находились 162 человека, включая пассажиров и членов экипажа.

Двухчасовое ожидание в небе

Как передает Telegram-канал Aviaincident, самолет около двух часов кружил над Санкт-Петербургом, чтобы выработать топливо перед посадкой. Это стандартная процедура в подобных ситуациях — она снижает риск возгорания при посадке.

По данным сервиса Flightradar, Airbus A320 выполнял маневры на безопасной высоте в окрестностях города, пока диспетчеры и экипаж готовились к возвращению на ВПП.

Посадка прошла без эвакуации

После приземления самолет вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, однако ситуация оставалась под контролем. Как уточнили в Aviaincident, эвакуация не потребовалась, поскольку обстановка на борту оставалась спокойной.

Пассажиров высадили по самоходным трапам, а специалисты аэропорта приступили к техническому осмотру самолета.

Новый рейс назначен на утро

Для доставки пассажиров в Баку назначен новый рейс, который должен вылететь из Санкт-Петербурга в 08:20 по московскому времени.

Причины неисправности шасси Airbus A320 выясняются. В пресс-службе AZAL пока не комментировали детали инцидента.