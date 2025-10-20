18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.10.2025, 09:40

Почему мы влюбляемся не в тех: как детские травмы управляют нашими чувствами

Новости Мира 0 605

Любовь часто кажется внезапным и непредсказуемым чувством. Но, как утверждают психологи, выбор партнёра редко бывает случаен — за ним стоят глубинные психологические механизмы, формирующиеся ещё в детстве, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: kubanstroitel.ru
Фото: kubanstroitel.ru

Проекции прошлого: почему нас тянет к «знакомым» людям

Многие из нас бессознательно выбирают тех, кто напоминает фигуры из детства — родителей или других значимых взрослых. Это неосознанная попытка «доиграть» старый сценарий и добиться другого исхода, чем в прошлом.

Если ребёнок вырос в атмосфере холодности, критики или эмоциональной отстранённости, он может искать похожие отношения во взрослом возрасте. Подсознание словно шепчет: «На этот раз всё будет иначе».

Повторение травмы: когда история не меняется

На деле прошлое чаще всего повторяется. Люди снова оказываются в похожих ситуациях — рядом с теми, кто вызывает знакомую боль.
Психологи называют это явление «повторением травмы». Оно отражает стремление психики завершить незакрытые эмоциональные конфликты.

  • Женщина, выросшая с холодным или отстранённым отцом, может тянуться к мужчинам, лишённым тепла и внимания — в надежде, что на этот раз она «заслужит» любовь.

  • Мужчина, привыкший к постоянной критике матери, нередко выбирает требовательных и строгих партнёрш, чтобы доказать себе и другим, что он достоин признания.

Любовь как арена старых конфликтов

Такие отношения редко бывают гармоничными. Вместо взаимной поддержки они становятся ареной, где бессознательно разыгрываются старые драмы — боль, обиды, чувство вины.
Пока человек не осознает природу своих выборов, он снова и снова возвращается к одному и тому же эмоциональному сценарию.

Как разорвать круг: путь к осознанным отношениям

Выход есть — и он начинается с осознанности. Когда человек понимает, что его влечения продиктованы не настоящим, а прошлым опытом, у него появляется шанс выбрать иначе.

Психотерапия помогает:

  • выявить скрытые детские сценарии,

  • прожить и отпустить старую боль,

  • сформировать новые модели близости, основанные на уважении и взаимности.

Когда любовь становится выбором, а не ловушкой

Исследования показывают: люди, осознавшие свои внутренние паттерны, чаще строят устойчивые и счастливые отношения.
Они перестают искать любовь в недостижимых местах — у холодных, равнодушных или слишком критичных партнёров.

Любовь перестаёт быть ловушкой, навязанной прошлым. Она становится осознанным выбором — свободным, зрелым и наполненным пониманием.

