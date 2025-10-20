Эксперт рассказал, когда пора забирать деньги из банка

Қазақ тіліне аудару

Финансовый эксперт и доцент кафедры банковского дела Государственного университета управления Олег Акимов дал рекомендации вкладчикам о том, когда имеет смысл забрать свои средства из банка. Об этом он сообщил агентству «Прайм», передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: stiripescurt.net

Страхование вкладов не всегда спасает

Акимов напомнил, что система страхования вкладов защищает деньги клиентов до 1,4 млн рублей. Однако при крупных суммах или валютных вложениях не стоит полностью полагаться на эту защиту — важно быть внимательным к сигналам возможных проблем.

Тревожные сигналы со стороны банка

Эксперт выделил несколько признаков, указывающих на потенциальные сложности у кредитной организации:

Снижение рейтингов банка ведущими агентствами с негативным прогнозом.

Необоснованные ограничения на переводы или снятие средств.

Введение Банком России строгих мер в отношении кредитной организации.

Дополнительные признаки проблем

Кроме того, тревогу должны вызывать следующие обстоятельства:

Возбуждение уголовных дел против руководства или собственников банка.

Корпоративные конфликты между владельцами.

Закрытие офисов в проходимых местах на фоне оттока клиентов.

Годовые убытки по итогам финансовой отчетности.

Надежность крупных банков

Акимов подчеркнул, что при прочих равных условиях средства безопаснее хранить в крупных банках. Такие организации с большей вероятностью будут санированы в случае сложной ситуации, а не лишатся лицензии. Эта рекомендация особенно актуальна для вкладчиков, чьи сбережения превышают страховой лимит.