В Калифорнии снаряд взорвался над машинами из охраны Вэнса

Во время праздничной демонстрации в честь 250-летия морской пехоты США на базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии преждевременно разорвался артиллерийский снаряд. Фрагменты боеприпаса упали на часть кортежа охраны вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает The New York Times со ссылкой на дорожный патруль, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Согласно отчету дорожного патруля, снаряд взорвался над крупной автомагистралью, соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Диего. Осколки повредили мотоцикл из охраны вице-президента и один из автомобилей дорожного патруля. По данным NYT, участвовавшие в стрельбе снаряды были боевыми.
Выстрел был произведен в 13:46 по местному времени с пляжа Уайт-Бич, расположенного чуть более чем в километре от дороги, где патрульные припарковались после сопровождения Вэнса на мероприятие. Всего военные использовали около 60 155-миллиметровых снарядов. После преждевременного взрыва стрельбы были немедленно прекращены, а трассу обследовали на предмет осколков — их обнаружено не было.
Несмотря на отсутствие пострадавших, осколки снаряда попали в припаркованные на съезде к автомагистрали автомобили. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ранее распорядился временно закрыть участок трассы.
NYT отмечает, что Ньюсом выражал сомнение в безопасности проведения стрельб над автомагистралью, однако военные уверяли, что риски минимальны. Временное закрытие дороги привело к значительным пробкам: ежедневно по Interstate 5 проходит около 80 тыс. автомобилей.
Губернатор Калифорнии резко раскритиковал инцидент, подчеркнув, что безопасность людей не должна ставиться под угрозу ради «тщеславных проектов». Напомним, у Ньюсома существуют разногласия с администрацией президента Дональда Трампа.
Представитель Первого экспедиционного корпуса морской пехоты подполковник Линдси Пирек заявила, что корпус осведомлен о происшествии и проводит расследование. Военные намерены установить точную причину преждевременного взрыва снаряда и использовать полученные данные для повышения безопасности будущих стрельб.
