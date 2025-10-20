18+
20.10.2025, 13:25

В Калифорнии снаряд взорвался над машинами из охраны Вэнса

Новости Мира 0 791

Во время праздничной демонстрации в честь 250-летия морской пехоты США на базе Кэмп-Пендлтон в Калифорнии преждевременно разорвался артиллерийский снаряд. Фрагменты боеприпаса упали на часть кортежа охраны вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщает The New York Times со ссылкой на дорожный патруль, передает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Joseph Helms
Подробности инцидента

Согласно отчету дорожного патруля, снаряд взорвался над крупной автомагистралью, соединяющей Лос-Анджелес и Сан-Диего. Осколки повредили мотоцикл из охраны вице-президента и один из автомобилей дорожного патруля. По данным NYT, участвовавшие в стрельбе снаряды были боевыми.

Выстрел был произведен в 13:46 по местному времени с пляжа Уайт-Бич, расположенного чуть более чем в километре от дороги, где патрульные припарковались после сопровождения Вэнса на мероприятие. Всего военные использовали около 60 155-миллиметровых снарядов. После преждевременного взрыва стрельбы были немедленно прекращены, а трассу обследовали на предмет осколков — их обнаружено не было.

Последствия для движения и безопасности

Несмотря на отсутствие пострадавших, осколки снаряда попали в припаркованные на съезде к автомагистрали автомобили. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ранее распорядился временно закрыть участок трассы.

NYT отмечает, что Ньюсом выражал сомнение в безопасности проведения стрельб над автомагистралью, однако военные уверяли, что риски минимальны. Временное закрытие дороги привело к значительным пробкам: ежедневно по Interstate 5 проходит около 80 тыс. автомобилей.

Реакция властей и военных

Губернатор Калифорнии резко раскритиковал инцидент, подчеркнув, что безопасность людей не должна ставиться под угрозу ради «тщеславных проектов». Напомним, у Ньюсома существуют разногласия с администрацией президента Дональда Трампа.

Представитель Первого экспедиционного корпуса морской пехоты подполковник Линдси Пирек заявила, что корпус осведомлен о происшествии и проводит расследование. Военные намерены установить точную причину преждевременного взрыва снаряда и использовать полученные данные для повышения безопасности будущих стрельб.

 

