Қазақ тіліне аудару

Следователи сообщили, что исполнителям планируемого покушения на главного редактора RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян обещали выплатить $50 тысяч. Об этом официально заявила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: kino.mail.ru

Завершено расследование по делу террористической ячейки

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении организатора ячейки террористической организации National Socialism/White Power Михаила Балашова и 11 участников, включая несовершеннолетних. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям:

создание и участие в террористической организации,

содействие террористической деятельности,

разбой и хулиганство,

публичные призывы к экстремизму и разжигание ненависти по признакам национальности.

Планирование преступления и сбор информации

По данным следствия, Балашов вместе с сообщником Савельевым собирали сведения о передвижениях и месте нахождения Симоньян. Также они планировали приобрести огнестрельное оружие и боеприпасы для реализации преступного умысла.

Ячейка «Чистая Кровь» и экстремистские нападения

Ячейка, созданная Балашовым в Москве в апреле 2022 года и получившая название «Чистая Кровь», с сентября 2022 по июль 2023 года совершила шесть нападений на иностранцев и представителей ЛГБТ-сообщества. Видеозаписи этих нападений публиковались в сети с призывами к экстремистской деятельности.

Примечательно, что «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим и запрещено на территории РФ.

Покушение на Симоньян не удалось

Преступный план по убийству Симоньян так и не был реализован — Балашова и Савельева задержали сотрудники ФСБ. Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.