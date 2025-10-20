18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.10.2025, 16:46

«Я очень люблю детей»: маньяк Москвин рассказал, зачем делал кукол из мертвых девочек

Новости Мира

Нижегородский маньяк Анатолий Москвин дал шокирующее интервью из психиатрической больницы, где откровенно рассказал о мотивах своих преступлений и необычных увлечениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Олег Золото/РИА Новости
Фото: Олег Золото/РИА Новости

Причина ужасных поступков: желание иметь ребенка

Москвин признался, что раскапывал детские могилы и создавал мумии из умерших девочек из-за сильного желания иметь ребенка. В интервью, снятом одним из его соседей по палате, он заявил, что «очень любит детей» и готов был отдать жизнь, лишь бы они не умирали.

По словам маньяка, он приносил выкопанных девочек в квартиру, мумифицировал их и разговаривал с ними, считая своими «дочками». «Да у меня была коллекция кукол, коллекция девочек, коллекция одежды… Мне хотелось, чтобы дети не умирали, а мертвые воскресли бы», — говорил Москвин.

«Коллекция мертвых детей» и ночевки с мумиями

Москвин подробно описал, как ухаживал за своими «дочками»: приносил их в комнату, ночевал с ними, устраивал игры и праздники. Родственники и студенты, с которыми он общался, воспринимали это как странную коллекцию игрушек.

Он называет свои действия «приключениями» и оправдывает их «любовью к детям и кладбищам». В психиатрической больнице Москвин даже написал книгу, где рассказал о своих мотивах и мечтах вновь объединиться с телами мумий. Врачи признались, что были потрясены рукописями, и вряд ли они когда-либо будут опубликованы.

Сатанизм и мистические верования

Маньяк также утверждал, что в Нижнем Новгороде существовала группа сатанистов и ведьм, которые выкапывали маленьких детей, сушили их и пытались общаться с духами, чтобы получить способность воскрешать умерших. Российские власти признают Международное движение сатанизма экстремистским, а его деятельность запрещена.

Возможный выход на свободу

Москвин рассчитывает выйти из психиатрической больницы под опеку женщины, которую называет своей «невестой» и якобы переписал на нее квартиру. Реальное существование этой женщины не подтверждено.

По данным SHOT, психбольница №2 готовит документы для передачи Маньяка под опеку родственников, так как его состояние сильно ухудшилось: он почти не ходит, речь замедлена, зрение упало.

Однако глава Общественной наблюдательной комиссии Нижегородской области Михаил Тараканов считает, что Москвин не должен покидать больницу, пока полностью не пройдено лечение, и его выпуск на свободу опасен.

Кто такой Анатолий Москвин

Анатолий Москвин — краевед-некрополист, лингвист-полиглот и журналист. Он знает 13 языков, преподавал кельтологию в Нижегородском лингвистическом университете и публиковал статьи об истории местных кладбищ.

Свою одержимость могилами и мумиями Москвин объяснял как исследовательскую и личную страсть. В 2011 году его арестовали по статье о надругательстве над телами умерших после того, как в его квартире и гараже нашли 26 женских мумий. Мужчину признали невменяемым и направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

