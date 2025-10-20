Стас Садальский посоветовал метеозависимым носить шапочку из фольги

Қазақ тіліне аудару

Актер и телеведущий Стас Садальский опубликовал в своём Telegram-канале необычное фото — он появился в шапочке из фольги. Этот пост вызвал активную реакцию подписчиков: многие приняли публикацию за шутку и отреагировали смайликами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Telegram-канал «СТАС Уполномочен Заявить»

«Фольга помогает метеозависимым»

В посте артист подробно объяснил свою позицию по поводу необычного аксессуара:

«Ношу фольгу давно, стал видеть будущее, читаю мысли, творю реальный мир… Даже когда идут выбросы из солнца, фольга помогает. Метеозависимым людям стоит в эти дни носить такие шапочки. Не обращайте внимания на комментарии. Вы правы полностью. Фольга даже помогает убирать боли в суставах. Не все люди это знают, поэтому и язвят», — написал Садальский.

Таким образом, по словам актера, фольга не только защищает от негативного влияния солнечной активности, но и облегчает физические недомогания, особенно для метеозависимых людей.

Ранее — шутка про здоровье Людмилы Максаковой

16 февраля Садальский прокомментировал слухи о здоровье народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой. Он заявил, что информация о серьёзных проблемах со зрением актрисы после падения на сцене является неверной.

Актер уточнил, что виделся с Максаковой 15 февраля и публиковал совместное фото из грузинского ресторана, где они «немного выпивали». Садальский подчеркнул, что новости о том, что актриса ударилась о стену и «ослепла», не соответствуют действительности.