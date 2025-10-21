18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.12
627.02
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.10.2025, 07:45

Названы пять видов контента на телефоне, за которые грозит тюрьма

Новости Мира 0 716

Адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Денис Талызин рассказал, что определённые виды контента, хранящиеся на мобильных устройствах, могут привести к серьёзным юридическим последствиям — вплоть до лишения свободы. Об этом он сообщил в беседе с RT, перечислив пять категорий наиболее опасных материалов, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: YouTube
Фото: YouTube

1. Пиратское программное обеспечение

По словам юриста, одной из самых распространённых угроз остаётся использование нелицензионных или пиратских программ.

«Это программное обеспечение, применяемое без официального разрешения правообладателя или с нарушением условий лицензии», — уточнил он.

Если стоимость незаконно используемого софта превышает 500 тысяч рублей, действия владельца устройства могут квалифицироваться как нарушение авторских прав (ч. 2 ст. 146 УК РФ). За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до шести лет тюрьмы.

2. Экстремистские материалы

Не менее серьёзной является ответственность за хранение или распространение экстремистских материалов.

«Речь идёт, например, об информационных материалах, оправдывающих терроризм, или о публикациях, провоцирующих рознь по социальному, расовому, национальному и религиозному признаку», — пояснил Талызин.

Такие действия могут повлечь наказание по ст. 20.29 КоАП РФ (административная ответственность) либо по ст. 282 УК РФ (уголовная ответственность). В последнем случае возможен реальный срок лишения свободы.

3. Символика нацизма и экстремистских организаций

Юрист подчеркнул, что даже изображение или демонстрация запрещённой символики способна обернуться уголовным делом.

«Пропаганда, публичное демонстрирование нацистских символов или атрибутов организаций, признанных экстремистскими, может привести к наказанию по ст. 282.4 УК РФ», — отметил эксперт.

За это нарушение предусмотрено до четырёх лет тюрьмы.

4. Незаконные операции с персональными данными

Отдельное внимание Талызин обратил на ответственность за хранение и использование персональных данных, полученных преступным путём.
Такое деяние квалифицируется по ст. 272.1 УК РФ и может повлечь наказание до 10 лет лишения свободы.

5. Создание и распространение вредоносных программ

Последняя категория — вредоносное программное обеспечение. Даже его разработка или пересылка может стать основанием для уголовного преследования.
Закон рассматривает подобные действия как угрозу кибербезопасности, и наказание за них также может включать длительные сроки лишения свободы.

Юрист советует быть осторожными

Адвокат подчеркнул, что пользователям стоит внимательнее относиться к содержимому своих смартфонов. Любая программа или файл, вызывающий сомнения в легальности, может стать причиной серьёзных проблем с законом.

«Перед установкой приложений или пересылкой материалов необходимо убедиться, что они не нарушают действующее законодательство», — резюмировал Талызин.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь