Названы пять видов контента на телефоне, за которые грозит тюрьма

Қазақ тіліне аудару

Адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Денис Талызин рассказал, что определённые виды контента, хранящиеся на мобильных устройствах, могут привести к серьёзным юридическим последствиям — вплоть до лишения свободы. Об этом он сообщил в беседе с RT , перечислив пять категорий наиболее опасных материалов, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: YouTube

1. Пиратское программное обеспечение

По словам юриста, одной из самых распространённых угроз остаётся использование нелицензионных или пиратских программ.

«Это программное обеспечение, применяемое без официального разрешения правообладателя или с нарушением условий лицензии», — уточнил он.

Если стоимость незаконно используемого софта превышает 500 тысяч рублей, действия владельца устройства могут квалифицироваться как нарушение авторских прав (ч. 2 ст. 146 УК РФ). За такое преступление предусмотрено наказание вплоть до шести лет тюрьмы.

2. Экстремистские материалы

Не менее серьёзной является ответственность за хранение или распространение экстремистских материалов.

«Речь идёт, например, об информационных материалах, оправдывающих терроризм, или о публикациях, провоцирующих рознь по социальному, расовому, национальному и религиозному признаку», — пояснил Талызин.

Такие действия могут повлечь наказание по ст. 20.29 КоАП РФ (административная ответственность) либо по ст. 282 УК РФ (уголовная ответственность). В последнем случае возможен реальный срок лишения свободы.

3. Символика нацизма и экстремистских организаций

Юрист подчеркнул, что даже изображение или демонстрация запрещённой символики способна обернуться уголовным делом.

«Пропаганда, публичное демонстрирование нацистских символов или атрибутов организаций, признанных экстремистскими, может привести к наказанию по ст. 282.4 УК РФ», — отметил эксперт.

За это нарушение предусмотрено до четырёх лет тюрьмы.

4. Незаконные операции с персональными данными

Отдельное внимание Талызин обратил на ответственность за хранение и использование персональных данных, полученных преступным путём.

Такое деяние квалифицируется по ст. 272.1 УК РФ и может повлечь наказание до 10 лет лишения свободы.

5. Создание и распространение вредоносных программ

Последняя категория — вредоносное программное обеспечение. Даже его разработка или пересылка может стать основанием для уголовного преследования.

Закон рассматривает подобные действия как угрозу кибербезопасности, и наказание за них также может включать длительные сроки лишения свободы.

Юрист советует быть осторожными

Адвокат подчеркнул, что пользователям стоит внимательнее относиться к содержимому своих смартфонов. Любая программа или файл, вызывающий сомнения в легальности, может стать причиной серьёзных проблем с законом.