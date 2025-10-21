18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Пилот заявил, что никто в Европе не сможет запретить пролет борта Путина в Венгрию

Новости Мира 0 1 067

Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил агентству Regnum, что ни одна страна Европы не имеет права запретить пролет самолета президента России Владимира Путина, включая Венгрию. По его словам, на президентский самолет не распространяются ограничения, санкции или другие формальные запреты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Евроконтроль: единая система управления полетами

Сытник пояснил, что Евроконтроль, штаб-квартира которого находится в Брюсселе, отвечает за координацию всех авиаперелетов над Европой. Эта система действует как единый центр управления воздушным движением не только над Европой, но и частично над Азией и другими континентами.

«Все полеты регистрируются заранее, и когда идут заявки на пролет президентского самолета, ограничения не применяются», — отметил эксперт.

Он добавил, что государства не имеют юридической возможности запретить пролет борта российского лидера над своей территорией.

Российские системы контроля и готовность ВС

По словам Сытника, многочисленные российские системы постоянно отслеживают перемещение самолетов, включая президентский борт. Кроме того, Вооруженные силы России находятся в боевой готовности, обеспечивая безопасность и контроль полетов.

Визит Путина в Венгрию: переговоры с Трампом

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор президента России Владимира Путина и действующего президента США Дональда Трампа. Лидеры договорились о проведении нового личного саммита, который может пройти в Будапеште в ближайшие две недели. Для подготовки визита был создан специальный оргкомитет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что выбор Венгрии объясняется теплыми и конструктивными отношениями обоих политиков с премьер-министром страны Виктором Орбаном.

