Назван осенний фрукт для здоровья сердца

Хурма признана ценным осенним фруктом, который приносит значительную пользу сердечно-сосудистой системе. По словам врача-гастроэнтеролога клиники АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгения Белоусова, этот фрукт богат веществами, поддерживающими работу сердца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Хурма содержит:
Витамины: А, С, группа В;
Минералы: калий, магний, кальций, железо, марганец;
Клетчатку, которая нормализует пищеварение, поддерживает здоровую микрофлору кишечника и помогает контролировать уровень холестерина;
Антиоксиданты: танины, катехины, антоцианы, особенно в вяжущих сортах.
Эти вещества обладают противовоспалительным, противомикробным и потенциально противоопухолевым действием, а также поддерживают работу сердца и мышц.
По данным врача, в 100 г хурмы содержится до 160–180 мг калия, который регулирует водно-солевой баланс организма и способствует нормальному функционированию сердца. Магний, кальций и другие минералы присутствуют в легкоусвояемой форме, что усиливает их пользу для сердечно-сосудистой системы.
Хурма — диетический продукт, при умеренном потреблении способный приносить организму значительную пользу. Рекомендации врача:
Порция для взрослого: 1–2 плода в день (в зависимости от размера);
Лучшее сочетание: включать в сбалансированное питание — с творогом, орехами или в виде десерта после основного приема пищи;
Важно: учитывать индивидуальные особенности организма и избегать чрезмерного употребления, особенно несозревшего фрукта.
Таким образом, хурма не только вкусна, но и служит эффективным помощником в поддержании здоровья сердца и общего состояния организма.
