21.10.2025, 11:04

Назван осенний фрукт для здоровья сердца

Новости Мира 0 349

Хурма признана ценным осенним фруктом, который приносит значительную пользу сердечно-сосудистой системе. По словам врача-гастроэнтеролога клиники АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгения Белоусова, этот фрукт богат веществами, поддерживающими работу сердца, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Полезные компоненты хурмы

Хурма содержит:

  • Витамины: А, С, группа В;

  • Минералы: калий, магний, кальций, железо, марганец;

  • Клетчатку, которая нормализует пищеварение, поддерживает здоровую микрофлору кишечника и помогает контролировать уровень холестерина;

  • Антиоксиданты: танины, катехины, антоцианы, особенно в вяжущих сортах.

Эти вещества обладают противовоспалительным, противомикробным и потенциально противоопухолевым действием, а также поддерживают работу сердца и мышц.

Калий и магний — опора сердца

По данным врача, в 100 г хурмы содержится до 160–180 мг калия, который регулирует водно-солевой баланс организма и способствует нормальному функционированию сердца. Магний, кальций и другие минералы присутствуют в легкоусвояемой форме, что усиливает их пользу для сердечно-сосудистой системы.

Как правильно употреблять хурму

Хурма — диетический продукт, при умеренном потреблении способный приносить организму значительную пользу. Рекомендации врача:

  • Порция для взрослого: 1–2 плода в день (в зависимости от размера);

  • Лучшее сочетание: включать в сбалансированное питание — с творогом, орехами или в виде десерта после основного приема пищи;

  • Важно: учитывать индивидуальные особенности организма и избегать чрезмерного употребления, особенно несозревшего фрукта.

Таким образом, хурма не только вкусна, но и служит эффективным помощником в поддержании здоровья сердца и общего состояния организма.

